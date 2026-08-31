El Gobierno confirmó qué jubilados y pensionados de ANSES se quedan sin el "extra" de $70.000 en septiembre 2026

Tras días de incertidumbre, el Gobierno oficializó mediante un decreto el bono para jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) correspondiente a septiembre 2026. Con esta decisión, también quedó definido qué beneficiarios no recibirán el "extra" el próximo mes.

El refuerzo busca acompañar a los adultos mayores frente al aumento del costo de vida y se mantiene congelado en $70.000 desde hace más de dos años. De todas formas, los jubilados y pensionados tendrán una actualización en sus haberes durante septiembre.

La suba será del 2,1%, de acuerdo con la inflación de julio informada por el INDEC. Así, la jubilación mínima pasará de $419.775,93 en agosto a $428.591,22, es decir, unos $8.815 más por mes.

El Decreto 824/2026, que oficializa el bono, lleva las firmas del presidente Javier Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Quiénes no cobran el bono de la ANSES en septiembre

El bono extraordinario de $70.000 está destinado a los jubilados y pensionados con menores ingresos. A diferencia de la movilidad, no se suma al haber como un aumento permanente, sino que funciona como un refuerzo para quienes no alcanzan determinado nivel de ingresos.

Para septiembre, ese límite quedó establecido en $498.591,22. Es el monto que surge de sumar la jubilación mínima actualizada de $428.591,22 más el bono completo de $70.000.

Por eso, no todos los beneficiarios recibirán necesariamente los $70.000. El monto final dependerá del haber que cobre cada persona. El esquema queda de la siguiente manera:

Quienes cobren la jubilación mínima de $428.591,22: recibirán el bono completo de $70.000 y llegarán a un ingreso total de $498.591,22.

Quienes tengan un haber entre $428.591,22 y $498.591,22: sí recibirán un refuerzo, pero será proporcional. La ANSES pagará únicamente la diferencia necesaria para llegar a los $498.591,22. Quienes cobren $498.591,22 o más: no recibirán el bono, ya que sus ingresos alcanzan o superan el tope establecido.

Cómo se calcula el bono proporcional

El mecanismo es sencillo: cuando el haber supera la jubilación mínima, el bono se reduce para que la suma final no pase el límite de $498.591,22.

Por ejemplo, un jubilado que cobre $450.000 recibirá un refuerzo de $48.591,22. De esta manera, entre el haber y el bono alcanzará exactamente el tope establecido.

El Gobierno confirmó un nuevo bono para jubilados en septiembre, pero algunos lo cobrarán de forma proporcional y otros quedarán fuera de este "extra" (Imagen ilustrativa).

Si el haber es de $470.000, el bono será de $28.591,22, nuevamente hasta completar los $498.591,22.

Qué pasa si una persona cobra más de una prestación

También se tiene en cuenta el ingreso previsional total de quienes reciben más de una prestación, como puede ocurrir con una jubilación y una pensión.

En esos casos, la ANSES suma los haberes que percibe la persona para determinar si cumple con el requisito para acceder al refuerzo. Si el monto acumulado supera los $498.591,22, no corresponde el bono.

Cuánto cobran la jubilación máxima y las pensiones de la ANSES en septiembre

Con la actualización del 2,1% para septiembre de 2026, también se modifican los montos correspondientes a otras prestaciones de la ANSES. Los valores quedan de la siguiente manera:

Jubilación máxima : el haber mensual será de $2.884.395,56. Por superar ampliamente el límite establecido, quienes perciben este monto no acceden al bono extraordinario de $70.000.

: el haber mensual será de $2.884.395,56. Por superar ampliamente el límite establecido, quienes perciben este monto no acceden al bono extraordinario de $70.000. Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez : equivale al 70% del haber mínimo. En septiembre, el monto será de $300.043,23 y, con el bono de $70.000, el total llegará a $370.043,23.

: equivale al 70% del haber mínimo. En septiembre, el monto será de $300.043,23 y, con el bono de $70.000, el total llegará a $370.043,23. PNC para Madres de 7 o más hijos : reciben el equivalente al haber mínimo, por lo que cobrarán $428.591,22. Con el refuerzo, el ingreso total será de $498.591,22. Además, este grupo puede acceder al monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, de acuerdo con la cantidad de hijos menores a cargo.

: reciben el equivalente al haber mínimo, por lo que cobrarán $428.591,22. Con el refuerzo, el ingreso total será de $498.591,22. Además, este grupo puede acceder al monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar, de acuerdo con la cantidad de hijos menores a cargo. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): representa el 80% del haber mínimo. El monto mensual será de $342.906,55 y, con el bono extraordinario, llegará a $412.906,55.

Cuándo cobran los jubilados de la ANSES en septiembre 2026

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados de la ANSES se desarrollará durante septiembre de manera escalonada, según la terminación del DNI y el monto del haber.

Las fechas estimadas para este grupo son:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Una vez finalizado el pago correspondiente a quienes cobran el haber mínimo, la ANSES continuará con los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan ese monto.

En ese segundo tramo, las terminaciones de DNI se distribuirán de a dos números por jornada hábil, hasta completar el calendario previsto para septiembre.