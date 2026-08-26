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El Gobierno confirmó que los jubilados cobrarán dos bonos en septiembre

Con la inflación de julio fijada en 2,1%, la ANSES aplicará la movilidad en los haberes. El detalle de cómo se distribuye el refuerzo económico según el nivel de ingresos de cada beneficiario.

Lucía Reppin
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene parametrizada la grilla de liquidaciones para septiembre de 2026. Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,1% correspondiente a julio, los haberes previsionales recibirán un reajuste equivalente por la regla de movilidad mensual.

Con este parámetro, la jubilación mínima pasa a $428.591,22. Sin embargo, la determinación del haber definitivo en el bolsillo depende directamente de la continuidad del bono extraordinario, cuyo esquema de liquidación contempla dos modalidades según el tope de ingresos.

Bono completo: la cifra para la jubilación mínima

Para aquellos beneficiarios agrupados en el haber básico previsional, la ratificación del refuerzo de $70.000 representa el monto máximo otorgado por el Poder Ejecutivo.

Al unificar la base mensual reajustada con el beneficio extraordinario, la liquidación queda configurada así:

  • Haber mínimo actualizado: $428.591,22.

  • Refuerzo económico directo: $70.000.

  • Cobro total consolidado: $498.591,22.

Este grupo comprende a los jubilados del haber piso, pensionados por vejez e invalidez y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Bono completo: la cifra para la jubilación mínimaPara aquellos beneficiarios agrupados en el haber básico previsional, la ratificación del refuerzo de $70.000 representa el monto máximo otorgado por el Poder Ejecutivo.Al unificar la base mensual reajustada con el beneficio extraordinario, la liquidación queda configurada así:googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Haber mínimo actualizado: $428.591,22.Refuerzo económico directo: $70.000.Cobro total consolidado: $498.591,22.Este grupo comprende a los jubilados del haber piso, pensionados por vejez e invalidez y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).Los jubilados cobrarán dos bonos en septiembre.
Los jubilados cobrarán dos bonos en septiembre.

Escala proporcional: cómo se calcula el extra para haberes intermedios

Los titulares que cobran montos superiores al haber básico, pero no alcanzan el techo de ingresos fijado por la normativa, no perciben los $70.000 enteros, sino una compensación variable.

El mecanismo contempla una escala decreciente que se abona hasta cubrir la diferencia necesaria para llegar al límite unificado de $498.591,22:

  • Haber de $440.000: percibe un plus de $58.591,22.

  • Haber de $450.000: percibe un plus de $48.591,22.

  • Haber de $460.000: percibe un plus de $38.591,22.

  • Haber de $470.000: percibe un plus de $28.591,22.

  • Haber de $480.000: percibe un plus de $18.591,22.

  • Haber de $490.000: percibe un plus de $8.591,22.

Aquellos beneficiarios cuya liquidación ordinaria alcance o supere los $498.591,22 quedan automáticamente excluidos de la acreditación de este adicional.

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