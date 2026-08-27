El Gobierno confirmó si habrá bono para jubilados en septiembre 2026 y de cuánto será

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los pagos de agosto, el Gobierno ya define los detalles de lo que sucederá en septiembre para jubilados y pensionados, tanto con el aumento como con el bono extraordinario.

La inflación de julio, informada por el INDEC, permitió conocer el porcentaje de actualización que se aplicará a los haberes previsionales. La suba será del 2,11% y también alcanzará a otras prestaciones del organismo, como la AUH.

La fórmula de movilidad vigente utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para actualizar los montos. Una vez que se conoce este dato, es posible calcular cuánto cobrarán los jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones durante el mes siguiente.

Uno de los puntos que suele generar mayor expectativa es el bono extraordinario, ya que su pago se define mes a mes a través de un decreto. Para septiembre, ya se conocieron los detalles sobre este refuerzo, su monto y quiénes podrán acceder.

Detalles del bono extraordinario de la ANSES para jubilados en septiembre

El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 durante septiembre, destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados que reciben los haberes más bajos.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima volverán a recibir el refuerzo junto con el haber previsional correspondiente al mes. El objetivo es complementar los ingresos de los adultos mayores frente al impacto de la inflación.

El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario para jubilados de la ANSES en septiembre 2026.

El bono se acreditará de manera automática, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite para acceder al pago.

Además, quienes tengan un haber superior al mínimo también podrán recibir el refuerzo, aunque en estos casos el monto será proporcional. La suma se determinará según el ingreso de cada persona y el tope establecido para acceder al bono.

ANSES: ¿Cuánto cobra un jubilado que recibe la mínima en septiembre de 2026?

Con el aumento previsto para septiembre, el haber mínimo de la ANSES quedará en $428.633,20. A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplan con las condiciones establecidas.

De esta manera, un jubilado que perciba la mínima tendrá un ingreso bruto de $498.633 en septiembre, antes de los descuentos que puedan corresponder.

Sobre el monto final pueden aplicarse deducciones vinculadas con la cobertura de salud y otros conceptos establecidos por la normativa vigente.

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario alcanza a distintos beneficiarios del sistema previsional. Entre ellos se encuentran:

Jubilados y pensionados que forman parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de pensiones graciables otorgadas por el Estado nacional.

El bono se deposita junto con el haber correspondiente, por lo que no es necesario realizar un trámite adicional para recibirlo.

Cuánto cobrará un jubilado que supera la mínima

La ANSES también actualizará el haber máximo del sistema previsional. Desde septiembre, la jubilación máxima será de $2.884.296 brutos.

El monto que finalmente recibe cada beneficiario puede ser menor debido a los descuentos obligatorios u otras retenciones que correspondan en cada caso.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados en septiembre





El calendario de pagos de la ANSES comenzará el 8 de septiembre. Las fechas varían según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0: 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: 21 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan la mínima