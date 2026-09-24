El gobierno de Javier Milei confirmó qué día cae el próximo feriado de octubre y cuándo es fin de semana largo
La fecha cae en un día que no se traslada y regala tres jornadas seguidas de descanso, perfectas para realizar una escapada. También, cuándo es el flamante feriado que habrá en noviembre.
El próximo feriado de octubre se ubica en el lunes 12 y arma un nuevo fin de semana largo en Argentina, con tres días seguidos de descanso que arranca el sábado 10.
Vale aclarar que, como la fecha coincide con un lunes, no hace falta trasladarla.
Será la primera pausa extendida desde el lunes 17 de agosto, cuando se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, tras casi dos meses sin fines de semana largos nacionales.
Cuándo cae el fin de semana largo de octubre 2026
El esquema oficial reparte el descanso en tres jornadas consecutivas:
- Sábado 10 de octubre: descanso habitual para quienes no trabajan el fin de semana.
- Domingo 11 de octubre: descanso habitual para quienes no trabajan el fin de semana.
- Lunes 12 de octubre: feriado nacional.
Quienes deban prestar servicios el lunes 12 cobrarán la remuneración prevista para una jornada feriada, según la legislación laboral vigente.
¿Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural?
Durante décadas se conoció como Día de la Raza, en referencia a la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492.
Sin embargo, en 2010, el Decreto 1584 lo reemplazó por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, para promover una reflexión histórica sobre la diversidad étnica y cultural, el diálogo intercultural y los derechos de los pueblos originarios.
Qué feriados y días libres quedan después del fin de semana largo de octubre
- 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV, que llegará al país el 8 y permanecerá hasta el 11.
- 21 al 23 de noviembre: fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20 al lunes 23.
- 5 al 8 de diciembre: cuatro días, con el lunes 7 como día no laborable con fines turísticos y el martes 8 como feriado por la Inmaculada Concepción de María.
- 25 al 27 de diciembre: fin de semana largo por Navidad, que cae viernes.