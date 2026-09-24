El gobierno de Javier Milei confirmó qué día cae el próximo feriado de octubre y cuándo es fin de semana largo

El próximo feriado de octubre se ubica en el lunes 12 y arma un nuevo fin de semana largo en Argentina, con tres días seguidos de descanso que arranca el sábado 10.

Vale aclarar que, como la fecha coincide con un lunes, no hace falta trasladarla.

Será la primera pausa extendida desde el lunes 17 de agosto, cuando se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, tras casi dos meses sin fines de semana largos nacionales.

Cuándo cae el fin de semana largo de octubre 2026

El esquema oficial reparte el descanso en tres jornadas consecutivas:

Sábado 10 de octubre: descanso habitual para quienes no trabajan el fin de semana.

descanso habitual para quienes no trabajan el fin de semana. Domingo 11 de octubre: descanso habitual para quienes no trabajan el fin de semana.

descanso habitual para quienes no trabajan el fin de semana. Lunes 12 de octubre: feriado nacional.

Quienes deban prestar servicios el lunes 12 cobrarán la remuneración prevista para una jornada feriada, según la legislación laboral vigente.

El próximo feriado de octubre se ubica en el lunes 12 y arma el próximo fin de semana largo.

¿Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural?

Durante décadas se conoció como Día de la Raza, en referencia a la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492.

Sin embargo, en 2010, el Decreto 1584 lo reemplazó por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, para promover una reflexión histórica sobre la diversidad étnica y cultural, el diálogo intercultural y los derechos de los pueblos originarios.

Qué feriados y días libres quedan después del fin de semana largo de octubre