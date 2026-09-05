La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha de forma oficial el calendario de pagos para jubilados correspondiente a septiembre de 2026.

A partir del martes 8, el Gobierno reactiva la acreditación del bono extraordinario de hasta $70.000, un refuerzo económico clave destinado a sostener los ingresos de los sectores de menores recursos frente a la inflación.

La entrega del plus se realizará en conjunto con los haberes mensuales de las jubilaciones y pensiones, los cuales aplican este mes un reajuste por movilidad del 2,11% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

¿Cuánto se cobra con el bono de septiembre?









El monto final a percibir varía según la categoría y el nivel de ingresos del titular:

Jubilados de la mínima: perciben un haber de $428.633,20 que, sumado al bono de $70.000 , alcanza un total de $498.633,20 .

Cobros intermedios (entre la mínima y el tope): aquellos beneficiarios con haberes superiores a los $428.633,20 cobran un bono proporcional hasta completar los $498.633,20 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: reciben un básico de $300.043,24 más el bono completo de $70.000 , sumando un total final de $370.043,24 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico se ubica en $342.906,56 y, junto al plus de $70.000, totaliza un cobro de $412.906,56.

El Gobierno reactiva el bono para jubilados el 8 de septiembre.

Quiénes cobran el bono el martes 8 de septiembre





El esquema de acreditación del refuerzo económico comienza en la primera fecha del cronograma para los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del haber mínimo: DNI finalizados en 0 .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): DNI finalizados en 0 y 1.

El resto de los documentos continuará percibiendo los montos de forma escalonada a lo largo del mes, extendiéndose el pago a los haberes mínimos hasta el 21 de septiembre.