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Sábado, 5 de septiembre de 2026

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El Gobierno reactiva el bono para jubilados el 8 de septiembre

La ANSES inicia la acreditación del refuerzo económico de hasta $70.000 junto con los haberes de septiembre. El detalle de las fechas de cobro, los montos finales y quiénes lo perciben.

Lucía Reppin
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha de forma oficial el calendario de pagos para jubilados correspondiente a septiembre de 2026.

A partir del martes 8, el Gobierno reactiva la acreditación del bono extraordinario de hasta $70.000, un refuerzo económico clave destinado a sostener los ingresos de los sectores de menores recursos frente a la inflación.

La entrega del plus se realizará en conjunto con los haberes mensuales de las jubilaciones y pensiones, los cuales aplican este mes un reajuste por movilidad del 2,11% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

¿Cuánto se cobra con el bono de septiembre?



El monto final a percibir varía según la categoría y el nivel de ingresos del titular:

  • Jubilados de la mínima: perciben un haber de $428.633,20 que, sumado al bono de $70.000, alcanza un total de $498.633,20.

  • Cobros intermedios (entre la mínima y el tope): aquellos beneficiarios con haberes superiores a los $428.633,20 cobran un bono proporcional hasta completar los $498.633,20.

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: reciben un básico de $300.043,24 más el bono completo de $70.000, sumando un total final de $370.043,24.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico se ubica en $342.906,56 y, junto al plus de $70.000, totaliza un cobro de $412.906,56.

La entrega del plus se realizará en conjunto con los haberes mensuales de las jubilaciones y pensiones, los cuales aplican este mes un reajuste por movilidad del 2,11% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.¿Cuánto se cobra con el bono de septiembre?El monto final a percibir varía según la categoría y el nivel de ingresos del titular:googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Jubilados de la mínima:&nbsp;perciben un haber&nbsp;de $428.633,20 que, sumado al bono de $70.000, alcanza un total de $498.633,20.Cobros intermedios (entre la mínima y el tope):&nbsp;aquellos beneficiarios con haberes superiores a los $428.633,20 cobran un bono proporcional hasta completar los&nbsp;$498.633,20.Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez:&nbsp;reciben un básico de $300.043,24 más el bono completo de $70.000, sumando un total final de $370.043,24.Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):&nbsp;el haber básico se ubica en $342.906,56 y, junto al plus de $70.000, totaliza un cobro de $412.906,56.El Gobierno reactiva el bono para jubilados el 8 de septiembre.
El Gobierno reactiva el bono para jubilados el 8 de septiembre.

Quiénes cobran el bono el martes 8 de septiembre

El esquema de acreditación del refuerzo económico comienza en la primera fecha del cronograma para los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados del haber mínimo: DNI finalizados en 0.

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): DNI finalizados en 0 y 1.

El resto de los documentos continuará percibiendo los montos de forma escalonada a lo largo del mes, extendiéndose el pago a los haberes mínimos hasta el 21 de septiembre.

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