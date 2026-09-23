El Gobierno sorprendió y confirmó un nuevo feriado en noviembre: habrá un fin de semana largo de tres días

El calendario 2026 tendrá una modificación inesperada durante noviembre, ya que el Gobierno nacional confirmó que habra un nuevo feriado que alcanzará a todo el país y que, por su ubicación dentro de la semana, permitirá extender el descanso.

La decisión se suma a las fechas que ya estaban previstas para ese mes y dará lugar a tres días sin actividades, desde el sábado hasta el lunes. Además, la medida responde a un acontecimiento excepcional que tendrá lugar en Argentina y que estará acompañado por un importante operativo de seguridad y diferentes actividades.

El Gobierno confirmó un nuevo feriado nacional para noviembre que dará lugar a un fin de semana largo de tres días.

¿Cuándo será el nuevo feriado nacional de noviembre?

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina, quien llegará al país para cumplir con una amplia agenda de actividades religiosas e institucionales.

La decisión fue anunciada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

León XIV visitará la Argentina en noviembre y encabezará una amplia agenda de actividades religiosas e institucionales.

Del encuentro también participaron autoridades nacionales, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y funcionarios de las jurisdicciones involucradas en el recorrido papal.

De esta manera, se conformará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre. No obstante, todavía resta que la medida sea formalizada mediante su correspondiente publicación en el Boletín Oficial.

Karina Milei encabezó la reunión organizativa para coordinar el operativo y las actividades previstas durante la visita papal.

¿Por qué será feriado el lunes 9 de noviembre?

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, como parte de una gira internacional que también incluye Uruguay y Perú.

Durante su estadía en Argentina, desarrollará actividades religiosas, encuentros con feligreses y visitas institucionales en distintos puntos de Buenos Aires, CABA y Córdoba.

Precisamente, el lunes 9 será uno de los días centrales de su agenda. Por la mañana visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y posteriormente encabezará una misa frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.

Durante su estadía en el país, León XIV participará de misas, encuentros institucionales y distintas actividades con los fieles.

También mantendrá encuentros con representantes de diferentes sectores argentinos y participará de actividades en la Catedral Metropolitana de CABA.

El cronograma continuará el martes 10 con un viaje a Córdoba, donde está prevista una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Finalmente, el miércoles 11 el Pontífice se trasladará a Luján, donde celebrará otra misa antes de despedirse del país y continuar su gira hacia Perú.

Luján será uno de los puntos centrales del recorrido de León XIV durante su visita a la Argentina.

¿Habrá más feriados por la visita del Papa?

Además de la jornada nacional del lunes, las autoridades trabajan sobre medidas específicas para el martes 10 y miércoles 11 en los distritos incluidos en el recorrido.

En Córdoba ya fue confirmado un feriado para el martes 10, aunque todavía debe precisarse su alcance, mientras que para el miércoles se analiza una medida vinculada con las actividades previstas en Luján.

Así, noviembre sumará un nuevo descanso extendido al calendario argentino como consecuencia de una visita que tendrá una agenda cargada de actividades y convocatorias multitudinarias.