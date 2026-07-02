El "Gordo" Dan acusó al dueño de Carajo de lavar "guita sucia" y llamó a Adorni "manzana podrida"

El influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como "Gordo" Dan, volvió a generar polémica con una serie de declaraciones fuertes contra Augusto Marini, un empresario misionero vinculado a los canales de streaming Blender y Carajo, y Manuel Adorni.

Durante una transmisión de "La Misa", el programa que conduce en Carajo, Parisini acusó a Marini de realizar maniobras de lavado de dinero y tildó al ex jefe de Gabinete de "manzana podrida".

Al comenzar su descargo, "Gordo" Dan explicó por qué decidió referirse públicamente al conflicto que atraviesa uno de los canales de Marini. "Tengo que hablar del tema porque si no sale antes por otro lado y se arma quilombo. Ya saben lo que pasó con Blender y, por más que Rebord me parezca un mogólico, en esta tengo que ponerme del lado de la libertad", afirmó.

Las declaraciones se produjeron en medio de la controversia surgida tras los despidos denunciados por integrantes del programa "Hay Algo Ahí", encabezado por Tomás Rebord. Según sostuvieron el conductor y miembros de su equipo, Blender desvinculó a gran parte del personal de producción luego de reclamos vinculados a salarios y condiciones laborales.

En ese contexto, el "Gordo" Dan lanzó graves acusaciones. "Marini, el dueño de Blender y gran parte de Carajo, viene lavando guita sucia que hace con unos tongos en Misiones, usando su empresa Kale Group para hacer el testaferro de Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua. Ahí viene haciendo negocios con el sector de la salud y comprando empresas que después mágicamente ganan licitaciones para llevársela nuestra", sostuvo.

Más adelante, aseguró que esas conductas perjudican al espacio político con el que se identifica y afirmó estar trabajando para desvincularse de quienes considera responsables. "Yo creo que estos personajes dañan la causa y es por eso que ya estoy en negociaciones para comprar el resto del canal y cortar lazos con este negro, que es lo peor de la casta", expresó.

En el tramo final de su intervención, amplió sus críticas y mencionó a varios dirigentes y referentes. "A las manzanas podridas hay que tirarlas bien lejos, así lo hicimos con Espert, con Germán Kiczka, con Alberto Montes, con Demian Reidel, con Diego Spagnuolo, con Adorni y espérense que todavía quedan varios más", concluyó.