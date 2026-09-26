El gran momento de Lali Espósito: shows agotados y prepara casamiento

Lali Espósito vive sin duda alguna uno de los momentos más importantes de su carrera. Este sábado realiza su tercer River frente a una convocatoria extraordinaria. Y mientras atraviesa un presente muy bueno -y de mucho amor con su público-, su relación con Pedro Rosemblat está en su mejor momento.

El comunicador sostuvo que tiene la pareja "dos dimensiones, una pública y una íntima". "La intimidad es lo que sostiene el vínculo y no somos tan distintos", expresó en una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido.

El Run Run del Espectáculo analizó el presente de Lali Espósito, que logró el hito de realizar su primer River este año y lo replicó dos veces más.