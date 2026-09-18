El hijo de Jorge Julio López apuntó contra el Estado a 20 años de su desaparición: "La responsabilidad del Estado es no haberlo cuidado, no haber estado a la altura"

Jorge Julio López fue uno de los testigos claves en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz y declaró el 18 de septiembre de 2006 en su contra, pero desde ese día no se supo nunca más nada sobre su paradero. Al cumplirse dos décadas de su desaparición, su hijo Rubén López apuntó contra el Estado por "no haberlo cuidado".

"La responsabilidad del Estado, que somos todos, es no haberlo cuidado, no haber estado a la altura", recordó Rubén, sobre aquellas primeras jornadas en las que hubo errores en el comienzo de la búsqueda.

El descendiente del testigo desaparecido criticó que las autoridades "no lo buscaron en forma inmediata" porque no habían analizado "todas las hipótesis" y que la primera reconstrucción vinculada a que le pasó algo después del juicio se realizó 15 días después.

Jorge Julio López desapareció el 18 de septiembre de 2006.

En declaraciones recientes a la prensa, Rubén López aseguró que desde el entorno familiar creyeron que le había pasado algo físico relacionado al tener que exponerse al juicio pero no consideraron la teoría de que "detrás de la desaparición podía estar Etchecolatz".

Sin embargo, el principal inconveniente fue que la Policía "pensó lo mismo" que sus familiares y "en eso se quedó", según su testimonio, "tendrían que haber abierto el panorama en el marco de un juicio tan importante y no lo hicieron".

Las hipótesis que se manejaron desde su segunda desaparición

Desde que se produjo la desaparición de Jorge Julio López en septiembre de 2006, aparecieron múltiples versiones sobre lo que podría haber pasado con el paradero del albañil de La Plata, testigos e hipótesis; sin embargo "ninguna cierra" porque no hay "algo certero de donde investigar".

El familiar de López planteó que desde la familia nunca estuvieron "cerca de pensar que lo iban a encontrar" debido a que ninguna de todas las cosas que se barajaron "te podían haber acercado" a su paradero.

Por otra parte, Rubén recordó que al escucharlo declarar en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz entendió por qué la madre no quería que fuera a declarar. "Sabía que al final algo le iba a pasar".

Quién fue Jorge Julio López

Jorge Julio López era un albañil y militante peronista que residía en la localidad de Los Hornos, en el partido de La Plata, y que había sufrido un secuestro en 1976. Durante ese tiempo privado de su libertad, estuvo casi seis meses en distintos centros clandestinos como el Pozo de Arana y comisarías, para luego permanecer detenido por más de dos años en la Unidad Penitenciaria N°9.

Fue liberado el 25 de junio de 1979, y durante las décadas posteriores se acercó a los lugares donde había permanecido detenido, recordó los nombres de sus compañeros y fue uno de los testigos claves en el juicio contra Etchecolatz.

Durante su testimonio, reconstruyó las torturas que sufrió, identificó los lugares de encierro, nombró a sus compañeros que continúan desaparecidos y apuntó contra el represor como el responsable de ejecutar las órdenes de tortura.