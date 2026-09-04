El hijo de "Pepita la Pistolera" en Crónica: "El que ve la película se moviliza por la violencia que ella sufría"

"Pepita, la Pistolera" pasó a la historia casi como un relato mitológico. Una historia que vuelve a cobrar fuerzas por una película, que en palabras de su propio hijo "moviliza por la violencia que hubo contra ella" en su vida, en una entrevista exclusiva con Crónica.

Margarita Di Tullio, dueña de boliches y hisquerías en Mar del Plata, quedó en el centro de la escena pública a mediados de la década de 1995 cuando un grupo de hombres armados ingresó violentamente a su vivienda. En defensa propia y de su familia, Di Tullio tomó un arma y mató a los asaltantes dentro de su domicilio, lo que la llevó a ser condenada posteriormente por exceso de legítima defensa.

A partir de ese trágico suceso, la prensa la bautizó como "Pepita, la pistolera". Tiempo después, su nombre volvió a resonar a nivel nacional tras ser vinculada erróneamente en las primeras etapas de la investigación por el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas.

La condena social que recibió

"Nosotros tuvimos una carta escrita de puño y letra de ella desde donde estaba detenida diciendo que nos quedemos tranquilos, que ya iba a pasar todo, que hubo un pequeño problemita", afirmó Gabriel Triviño, en diálogo con Crónica.

Y agregó: "Cada vez que yo pasaba me apuntaban con el dedo, pero yo salía siempre a defender a mi mamá porque era mi mamá. Yo no la juzgaba porque me daba todo el amor y el cariño necesario, me daba mi plato de comida y mi atención".

Su visión sobre la película

"Hay un momento en la película donde nace un chiquito que se llama Gabriel y durante el tiroteo la madre defiende a su hijo Gabriel. Eso dice mucho y me puse muy mal, te aprisiona la garganta", expresó.

Y subrayó: "Es muy movilizador el tema de la violencia que hay contra ella en la película. Da mucha impotencia ver esa violencia hacia la mujer que se ejercía en esa época. Ver que por más que sea ficción están golpeando a tu mamá te hace querer arrancar todo".

El recuerdo de su madre

"Ella quería que la recordaran con mucha alegría, con su sonrisa. Por eso el champán y la música. Para la sociedad querían mostrar una faceta de que era invencible o poderosa, pero en realidad era una tierna. Se quedaba acostadita mirando la televisión y me decía: '¿Gabito, querés que te cocine algo rico?'. Esa era mi mamá" , concluyó.