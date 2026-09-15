El impresionante embalse de aguas turquesas que esconde uno de los paisajes más lindos de Mendoza

Mendoza guarda escenarios donde la aridez característica de sus montañas se encuentra inesperadamente con enormes superficies de agua tan turquesa que parece el mismísimo Caribe.

A pocos kilómetros de San Rafael existe un lugar que parece digno de una película y donde es posible pasar el día contemplando el paisaje o sumar diferentes propuestas al aire libre.

Ideal para quienes buscan alejarse del ritmo cotidiano, este rincón invita a combinar descanso y aventura en un entorno imponente. Sus escenarios naturales permiten disfrutar desde momentos de tranquilidad hasta experiencias al aire libre.

Navegación, senderismo, pesca y deportes de aventura forman parte de las alternativas disponibles en un entorno que sorprende desde el camino de llegada.

Aguas turquesas y aventura en Mendoza

Los Reyunos es uno de los embalses más impactantes de Mendoza. Se encuentra en el departamento de San Rafael, a unos 35 kilómetros de la ciudad, y constituye uno de los grandes atractivos turísticos del sur provincial.

Uno de sus mayores encantos aparece precisamente en la tonalidad turquesa y verdosa de sus aguas. Dependiendo de la luz y del punto desde donde se observe, el lago adquiere diferentes matices que contrastan intensamente con los cerros.

Las distintas tonalidades del agua forman una de las postales más llamativas de este atractivo mendocino.

Los Reyunos no es solamente tranquilidad. El entorno se consolidó como un escenario privilegiado para el turismo aventura, con propuestas como tirolesa, tirobangi, cabalgatas, cuatriciclos, trekking y buceo. Esta variedad permite combinar momentos de descanso frente al agua con experiencias cargadas de adrenalina.

Quienes prefieren recorrerlo desde otra perspectiva pueden optar por navegar sus aguas. Los paseos en catamarán tienen una duración aproximada de una hora y permiten conocer distintos rincones, entre ellos la denominada Isla de los Elefantes. También es posible realizar actividades como kayak, canoa, hidropedal y stand up paddle.

El kayak es una de las alternativas para recorrer las tranquilas aguas y disfrutar de cerca del paisaje que rodea a Los Reyunos.

La pesca constituye otro de sus grandes atractivos. Pejerreyes y salmónidos se encuentran entre las especies buscadas por quienes llegan para disfrutar de esta actividad, mientras que las aguas calmas y los rincones alejados brindan un entorno especialmente atractivo para pasar varias horas en contacto con la naturaleza.

Además de su valor turístico, el dique se destaca por su particular funcionamiento. Posee un sistema de rebombeo que permite invertir sus turbinas y recuperar parte del agua utilizada, un mecanismo que posibilita reutilizar este recurso para el oasis productivo del sur mendocino.

Los paseos en embarcación permiten descubrir diferentes sectores del embalse mientras se contemplan las formaciones rocosas desde el agua.

Por su cercanía con San Rafael, Los Reyunos puede conocerse durante una excursión de algunas horas o convertirse en parte de un recorrido más amplio por la región.

El contraste entre el agua turquesa, las montañas y el cielo mendocino termina de construir una postal difícil de encontrar en otros puntos de la provincia.