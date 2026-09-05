El lado B de Farmear Aura: la mirada de una psiquiatra sobre la moda que, en vez de aislar, parece conectar a los chicos

Las redes sociales son el sitio por donde pasa la vida cotidiana del mundo entero desde su creación, y conforme pasa el tiempo, siguen apareciendo y en algunos casos, desapareciendo, ciertas tendencias que generalmente son aplicadas por los menores y adolescentes, que en algunos casos pueden ser peligrosas y en otros un pasatiempo.

Una de esas "corrientes" que nació hace tiempo es la llamada "Farmear Aura", que cobró un notable éxito en plataformas como TikTok, Instagram, X o Facebook, y que ganó adeptos con el pasar del tiempo.

Opinión destacada del tema

Para saber de qué se trata esta tendencia entre los menores, es que Crónica.com.ar dialogó con la psiquiatra Natividad Olivar (M.N. 137.897), quien sostuvo que "Farmear Aura es una expresión que viene del lenguaje de internet, de los videojuegos. El término 'Farmear' significa acumular algo, por eso, un poco esto de los videojuegos, de conseguir puntos, sumar recursos a través de realizar ciertas acciones en forma repetitiva. Y lo que sería el aura, que es completamente diferente a lo que consideramos como el aura espiritual en este contexto, sería como la presencia que tiene la persona cuando realiza estas acciones, el carisma con el que lo hace, estilo, seguridad que muestra y que eso llama la atención, pero este llamado de atención, a su vez debería demostrar que se hace sin ningún tipo de esfuerzo, como que llama la atención sin hacer demasiado, que sale en forma natural".

"Entonces simbólicamente podría representar mostrar prestigio o una imagen frente a los demás, también como se relaciona con esto de los videojuegos, se habla y se diseñó una especie de puntos de Aura o Aura points, que no son reales sino que están dados por la validación externa de las personas que lo miran o asisten a estos espectáculos, que son de construcción lúdica. Entonces si esa performance es positiva, se le otorgan Aura points, que serían 1000 por ejemplo, en cambio, si es negativa se restan 500. Son una especie de códigos que se comparten entre los jóvenes que los llevan adelante", agregó.

¿Existe alguna tabla de posiciones?

Consultada sobre si existe un tipo de ranking, la especialista dijo que "no hay ranking porque este fenómeno arrancó en las redes sociales, principalmente en TikTok, y después de ahí, empezó a propagarse en diferentes regiones y actualmente, lo que podríamos decir de interesante de esto, es como algo que surgió en las redes por un video que se empezó a subir, sigue ahora en la presencialidad, lo que son estas batallas de aura, donde los chicos empiezan a reunirse en las plazas a enfrentarse en duelos de uno contra otro, sin contacto físico, donde lo que se llevan adelante son estas actuaciones".

Lo particular de esta nueva tendencia es que los concursantes pueden "tunearse" o representar ciertos personajes: "Los jóvenes suelen tomar personajes que forman parte de la cultura, ya sea desde un superhéroe que hoy está muy de moda Spiderman, entonces uno suele ver en estas batallas, donde esos movimientos repetitivos tienen que ver con tirar la telaraña o incluso memes que también se volvieron virales, y toman esa habilidad o actitud que le pueden sumar si quieren, algún elemento como la máscara o alguna prenda, pero no es lo fundamental, sí lo es la actitud que se muestra o interpretación que se hace", subrayó.

Farmear Aura "gobierna" en las principales redes sociales (imagen ilustrativa).

Con relación a sí Farmear Aura podría ser "algo pasajero", Olivar opinó que "es temprano para decir que es una moda, hay que esperar, porque como todo lo que surge en las redes sociales, si bien se difunde rápido que es la posibilidad que nos dan las redes, también puede ser que desaparezca rápido. Por ahora pareciera que es una tendencia que va en crecimiento, en un momento pensé en los Therians, que hace mucho estábamos hablando de ellos, que si bien son fenómenos completamente diferentes porque acá no es que el individuo se identifica con otra cosa, es uno que quiere mostrar o exteriorizar algo".

"En Farmear Aura se pone en juego la creatividad, expresión corporal, incluso la pertenencia y se podría decir hasta la validación externa debido a las miradas de los otros, que serían los pares que dan el visto positivo o negativo frente a lo que se está haciendo, pero todavía es muy moderno para eso, falta que se sostenga en el tiempo, que haya códigos compartidos que se sigan sosteniendo, que aparezca una idea de grupo o sentido de pertenencia", agregó.

¿Es peligrosa para los chicos?

Como toda situación "nueva", muchas son las dudas que aparecen sobre, por ejemplo si puede llegar a ser una tendencia peligrosa entre los menores, a lo que la profesional sostuvo que "por un lado tiene aspectos positivos que son siempre importantes mencionarlos, y que tienen que ver con esto, porque es una especie de juego también, entonces muestran la creatividad, expresión corporal y pueden llegar a socializar, de hecho, vemos que están estas reuniones o batallas que suceden en las plazas, y normalmente cuando se piensa en algo que nace en las redes sociales, decimos que tienden a aislar a los adolescentes, y acá, parecería que no, que tiende a conectarlos".

"Ahora como todo, podemos pensar en que podrían llegar a existir algunos riesgos, pero creo que no están relacionados con la práctica en sí misma, sino lo que traen el exponerse a un video, que puede generar una situación de riesgo porque tal vez, un adolescente para que su actitud sea más llamativa, se expone a determinadas situaciones que le pueden generar daño, o un video que se sube y genera comentarios negativos y empieza a recibir bullying o tienen presión para realizar conductas que sean llamativas porque quieren obtener reconocimiento, entonces en ese aspecto, sí puede llegar a ser riesgoso pero no la actividad en sí, sino la exposición de esta actividad", relató.

Mensaje a tener en cuenta

Por otra parte, la profesional dejó un mensaje para los padres: "Si alguien tiene un adolescente que se está involucrando en esta actividad preguntarle qué significa, tratar de entender ese código y después preocuparse por si luego aparecen otras conductas, si de repente aparece sufrimiento, se empieza a aislar o llevar adelante conductas que son peligrosas para su salud o se expone demasiado o hay bullying, o hay una necesidad de aprobación que condiciona su autoestima o su vida cotidiana, ahí hay que prestar mucha más atención".

¿Cuándo y dónde nació el Farmear Aura?

Si bien esta tendencia es furor por estos momentos en las redes sociales, pocos saben realmente cuándo y en dónde se originó la misma, aunque existe la respuesta para este interrogante insólito.

Esta situación se debió a un corto viralizado en internet de un niño indonesio de 11 años llamado Rayyan Arkan Dikha, quien fue considerado la máxima representación de esa exhibición en el 2024, y por eso fue llamado desde ahí, como el "Aura Farming Boat Kid".

Un niño de 11 años fue el precursor de la nueva tendencia (Archivo).

Con relación a esto, Olivar argumentó que "nació en una competencia de barcos, en donde en uno de los navíos, iba un chico haciendo estos movimientos repetitivos y esto es lo que se subió en la red social TikTok. Un nene que hace estos movimientos a lo largo de la competencia con una tranquilidad, como que está súper relajado y no le importa nada, entonces eso es lo que generó como una sensación de tranquilidad".

En tanto, en aquel torneo de varios navíos se enfrentaban distintos barcos con hombres vestidos de un color rojo, y mientras estos remaban para ganar la carrera, este niño, vestido completamente de negro y con anteojos de sol, se mantuvo en pie, guardando el equilibrio en la punta de la embarcación e indiferente de lo que sucede a su alrededor, completando con unos pasos de baile casi sin preocuparse por la tradicional competición que se celebra en el continente asiático.