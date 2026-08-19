El mal tiempo no afloja: hay alerta amarilla por fuertes lluvias en seis provincias

El mal tiempo continúa afectando a buena parte de Argentina y las condiciones meteorológicas obligan a mantener la atención sobre varias provincias.

Las precipitaciones, la elevada humedad y la reducción de la visibilidad conforman un escenario de inestabilidad que persistirá durante las próximas horas.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes diferentes advertencias y anticipa una evolución del fenómeno hacia nuevas zonas.

Alerta amarilla por lluvias: ¿Cuáles son las provincias afectadas?

Para este miércoles 19 de agosto, el organismo nacional estableció una alerta amarilla por lluvias que alcanza sectores de Corrientes, Formosa, Chaco y Santa Fe. A estas provincias se suma Chubut, donde el aviso comprende principalmente la zona cordillerana.

De acuerdo con este nivel de advertencia, el área puede ser afectada por fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Por ese motivo, se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones, especialmente al momento de circular por zonas bajas.

Las condiciones comenzarán a modificarse nuevamente durante el jueves 20 de agosto. Para esa jornada, el área bajo advertencia se extenderá hacia Misiones, donde se esperan tormentas, y también alcanzará el norte de Entre Ríos.

Al mismo tiempo, el escenario adverso continuará en sectores de Formosa, Chaco y Santa Fe, por lo que varias de las zonas permanecerán bajo condiciones de inestabilidad durante la jornada siguiente.

Otro factor para tener en cuenta será la posible presencia de neblina, especialmente durante la noche y la madrugada. La combinación de humedad, precipitaciones y bancos de niebla puede provocar una reducción considerable de la visibilidad, principalmente en rutas y caminos.

¿Qué hacer ante una alerta amarilla por lluvias?

Evitar actividades al aire libre mientras se registren condiciones adversas.

No sacar la basura y retirar objetos que puedan impedir el correcto escurrimiento del agua.

Circular con precaución y reducir la velocidad ante lluvia, niebla o visibilidad limitada.

Mantener distancia suficiente entre vehículos y utilizar las luces correspondientes.

Evitar atravesar calles, caminos o sectores que se encuentren anegados.

Tener preparada una mochila con linterna, documentos, teléfono y elementos esenciales.

Seguir las actualizaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades.











