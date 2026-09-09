El momento más desopilante de Chiche Gelblung en la TV: la "autopsia" al extraterrestre que quedó en la memoria de millones

Samuel "Chiche" Gelblung fue un distinto y dejó su marca en el periodismo televisivo argentino. Con su muerte a los 82 años por complicaciones respiratorias, reflotó uno de sus momentos más desopilantes en TV: la autopsia a un extraterrestre.

El episodio ocurrió en 1995, en su programa "Memoria", y tuvo un objetivo muy distinto al que muchos recuerdan. Gelblung buscaba demostrar que el material sobre el caso Roswell que circulaba por distintos medios era falso.

La historia había llegado a la televisión argentina a través de "Siglo XX Cambalache", el ciclo conducido por Fernando Bravo y Teté Coustarot. Ahí se habían mostrado imágenes de una supuesta autopsia a un extraterrestre, cuyo cuerpo habría sido recuperado tras el supuesto accidente de un OVNI en Roswell, Estados Unidos.

El material fue difundido a nivel internacional por el británico Ray Santilli, quien aseguró que se trataba de una filmación militar secreta. Las imágenes mostraban a varias personas con uniformes médicos alrededor de un cuerpo humanoide y generaron una fuerte repercusión.

Gelblung desconfió desde el principio de aquellas imágenes. Por eso, decidió llevar adelante su propia recreación en televisión para demostrar que una escena de esas características podía construirse con elementos de utilería y efectos especiales.

La producción de "Memoria" armó un muñeco que imitaba al supuesto extraterrestre y preparó una escenografía similar a la de la filmación original. Incluso recurrió a menudos de pollo para reproducir las vísceras que aparecían durante la intervención.

Video: así fue la "autopsia" al extraterrestre





Con su recreación, "Chiche" buscaba demostrar que la "autopsia" estadounidense era falsa





El programa empezó con la escena en blanco y negro, en una puesta similar a la película de Santilli. Pero la secuencia terminó por revelar su verdadero objetivo: Gelblung irrumpió para mostrar que aquella autopsia también era una recreación.

Al presentar el segmento, el periodista se refirió a las "prevenciones y dudas con que se dio el documento del 'Expediente Roswell, la autopsia de un E.T'" y agregó: "Vamos a ver ahora un documento absolutamente inédito que es la otra autopsia de un E.T. y vamos a revelar algunos detalles que quizá a usted le sorprendan".

Con la autopsia, "Chiche" buscaba demostrar que el material sobre el caso Roswell podía ser trucado.

La intención era dejar en evidencia algo que hoy resulta todavía más familiar: una imagen puede tener apariencia de documento real sin serlo. Con el paso de los años, el episodio quedó instalado en la memoria televisiva como "la autopsia del extraterrestre de Chiche".

El propio Gelblung tuvo que aclarar en distintas oportunidades que no había intentado engañar a su público, sino todo lo contrario. Su experimento buscaba demostrar que el material original podía ser reproducido y, por lo tanto, poner en duda su autenticidad.

La producción de "Memoria" trascendió la televisión argentina. El experimento fue utilizado por más de 200 universidades del mundo como ejemplo para abordar el fenómeno de las fake news.

La explicación de Chiche sobre la recordada autopsia al extraterrestre

La historia original también tuvo su desenlace. En 2006, Santilli admitió que el material difundido en 1995 era una reconstrucción, aunque sostuvo que había existido una filmación original que se había deteriorado y que nunca pudo ser presentada públicamente.

En 2021, el conductor contó en Crónica detalles de aquel momento. "Nosotros lo que hicimos fue recrear lo mismo que mostraban ellos. Lo suyo pasó al olvido; lo nuestro, que fue la desmitificación, quedó para la historia. En Estados Unidos, en todas las escuelas de Estados Unidos, se estudia ese video, como demostración de cómo se desmitifica una falsa noticia", expresó.

"Chiche" también reveló que su recreación se había realizado con un costo muy inferior al que había demandado la adquisición de los derechos de emisión del video original.

Gelblung también reveló que el muñeco utilizado para aquella emisión había permanecido durante años en los pasillos de Canal 9. Tiempo después, el hombre que lo había fabricado volvió a contactarlo y le contó que había sido el responsable de aquella criatura.