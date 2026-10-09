El Niño: aumenta la preocupación por la crecida del Río Uruguay

La crecida del río Uruguay genera una creciente alarma en las provincias del Litoral argentino a raíz del avance de las aguas impulsado por el fenómeno climático de El Niño.

Así es el caso de la represa de Salto Grande, situada al norte de Concordia, se encuentra imposibilitada de contener el caudal proveniente del sur de Brasil.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el complejo, el embalse recibió 14.000 metros cúbicos por segundo durante las últimas 24 horas y mantiene sus vertederos abiertos, liberando un volumen de 17.000 metros cúbicos por segundo.

Por sus características de central de llanura, la infraestructura no posee capacidad para regular la magnitud de la crecida.

Como consecuencia del fenómeno, seis familias debieron ser rescatadas de sus viviendas durante la tarde del miércoles en Concordia y algunas de ellas pasaron la noche en los antiguos galpones de la empresa Bagley, ubicados fuera de la zona de riesgo hídrico.

Complicaciones en el resto de la región Litoral





El escenario hídrico también se torna complejo aguas arriba:

Paso de los Libres (Corrientes): 25 personas sufrieron anegamientos en sus hogares y debieron ser trasladadas al centro de evacuados montado en el Regimiento de Infantería de Monte 5. El río alcanzó una altura de 8,81 metros, sobrepasando la marca de evacuación fijada en 8,50 metros.

Monte Caseros (Corrientes): registró un corte general de energía eléctrica tras una tormenta. Aunque la altura del cauce continúa fuera de los parámetros de alerta y evacuación, Prefectura Naval suspendió el servicio de lanchas hacia Bella Unión (Uruguay) y dispuso el cierre del paso fronterizo.

Alvear (Corrientes): el río superó la cota de alerta, lo que derivó en el cierre del puerto local y la interrupción del tránsito fronterizo con Itaquí (Brasil).

Misiones: no se contabilizan evacuados ni anegamientos mayores, aunque las autoridades monitorean el cauce ante las intensas precipitaciones registradas en el sur de Brasil, las cuales anticipan un pico de creciente para los próximos días.

La situación de Entre Ríos y los evacuados en Concordia





El intendente de Concordia, Francisco Azcué, detalló el panorama actual: "Ayer evacuamos a seis familias. Cuatro las alojamos en uno de los centros de evacuados".

Asimismo, advirtió sobre la evolución del cauce frente a las proyecciones meteorológicas: "Se pronostica que para el lunes 12 de octubre el río llegaría a 13 metros, frente al puerto local". "Ahí ya tendríamos 500 personas evacuadas", completó ante Infobae.

Cabe señalar que el río Uruguay superó este jueves la marca de alerta al alcanzar los 11,14 metros, lo que dejó gran parte de la costanera bajo el agua.

En paralelo, un fuerte temporal azotó la zona y provocó daños materiales. Tres personas requirieron asistencia médica en el Hospital Masvernat a causa de heridas producidas por la voladura de techos.

Mientras que dos adultos recibieron el alta a las pocas horas, un menor de 12 años continúa en observación en el centro de salud para evaluar un traumatismo cerrado de abdomen.

El impacto global del fenómeno de El Niño





La intensificación de las precipitaciones en la cuenca del Plata responde a los efectos de El Niño, fenómeno meteorológico originado por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial que desencadena lluvias extremas en Sudamérica y sequías en otras regiones del globo.

Según informes difundidos por las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el fenómeno continuará cobrando fuerza hasta alcanzar su fase máxima en diciembre, con proyecciones que lo señalan como uno de los episodios de mayor magnitud registrados desde 1950.



