El Niño: cuáles son las regiones que sufrirán abundantes lluvias y qué otras tendrán sequías

El calentamiento del océano puede transformar el régimen de lluvias de países separados por miles de kilómetros.

El Niño modifica la circulación atmosférica del Pacífico y altera la probabilidad de sequías, tormentas e inundaciones.

Sin embargo, sus efectos no aparecen de la misma manera ni con igual intensidad en todos los territorios.

Cómo actúa El Niño en el Océano Pacífico

El Niño forma parte del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, conocido como ENOS, que involucra al océano y la atmósfera tropical.

Su fase cálida presenta temperaturas superiores a las habituales en sectores del Pacífico central y oriental.

Ese calentamiento modifica la evaporación, el ascenso del aire húmedo y la formación de nubes capaces de producir precipitaciones.

En condiciones normales, los vientos alisios cruzan el Pacífico desde América hacia Asia y desplazan el agua superficial caliente hacia el oeste.

Así, el agua cálida se acumula cerca de Indonesia, Papúa Nueva Guinea y otras zonas del Pacífico occidental.

En contraparte, frente a Perú y Ecuador, esos vientos favorecen el afloramiento de aguas frías desde las profundidades del océano.

Esto mantiene un fuerte contraste térmico entre ambos extremos del Pacífico y sostiene una circulación atmosférica característica.

El aire húmedo asciende principalmente sobre las aguas más cálidas del oeste, mientras desciende sobre el Pacífico oriental.

Los pronósticos advierten que en regiones donde se registran ascensos de aire húmedo, como en la gran mayoría de los países de Sudamérica, las tormentas y precipitaciones podrán ser constantes durante la época de El Niño. En cambio, en regiones del pacífico occidental el aire podría sufrir un descenso, dificultando la formación de nubes.

Cómo actúa el fenómeno en distintas regiones

Durante El Niño, los vientos alisios se debilitan y el agua cálida puede extenderse hacia el centro y el este del Pacífico.

La zona con mayor evaporación y ascenso del aire húmedo también se desplaza hacia esas regiones. Como consecuencia, aumentan las condiciones favorables para la formación de nubes y precipitaciones en sectores del Pacífico central y oriental.

Qué pasará en Sudamérica con El Niño





Los países de Sudamérica pueden recibir lluvias más intensas, aumentando el riesgo de anegamientos y deslizamientos en zonas vulnerables.

En el Pacífico occidental ocurre el fenómeno contrario: el descenso del aire dificulta la formación de nubes y reduce las lluvias.

Indonesia y países cercanos pueden atravesar períodos secos más prolongados, con consecuencias sobre cultivos, reservas de agua y generación hidroeléctrica.