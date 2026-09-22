El Niño enciende las alarmas por un posible brote de dengue: cómo cuidarse y las medidas del Gobierno para anticiparse
El Aedes aegypti puede aprovechar pequeños reservorios de agua para reproducirse y sus huevos son capaces de resistir condiciones adversas. Por ello, las medidas de prevención que ya toman distintos sectores del Gobierno serán fundamentales.
Con la llegada de la primavera y el progresivo aumento de las temperaturas, los mosquitos vuelven a ganar presencia en distintas regiones del país.
Este año, además, el escenario está atravesado por El Niño, un fenómeno que puede provocar cambios importantes en el régimen de precipitaciones.
La combinación de calor, humedad y acumulación de agua genera condiciones propicias para la reproducción del Aedes aegypti, transmisor del dengue.
Por este motivo, el panorama previsto para los próximos meses vuelve a poner el foco en la prevención y en la necesidad de eliminar posibles criaderos antes de que aumente la población.
¿Por qué El Niño podría aumentar el riesgo de dengue?
La relación está vinculada principalmente con las condiciones ambientales que favorecen la proliferación del Aedes aegypti, mosquito encargado de transmitir el virus.
Los períodos con abundantes lluvias y temperaturas elevadas pueden generar un escenario favorable para el crecimiento de sus poblaciones. De hecho, el agua acumulada después de las precipitaciones es uno de los principales puntos de atención.
El Aedes aegypti deposita sus huevos en las paredes internas de recipientes y objetos capaces de contener líquido. Estos pueden resistir períodos secos durante más de un año y, cuando vuelven a entrar en contacto con el agua, eclosionan y comienza el desarrollo de las larvas.
En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que el fortalecimiento del fenómeno climático puede generar distintos impactos sanitarios, entre ellos un mayor riesgo de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue.
En Argentina, además, el mosquito mostró una expansión hacia zonas donde décadas atrás no era habitual encontrarlo. Investigaciones científicas detectaron poblaciones establecidas de Aedes aegypti hasta la latitud de Tandil, mientras que también se registró su presencia en La Pampa, Neuquén y Río Negro.
Por eso, las autoridades sanitarias insisten en que la prevención debe comenzar antes de que llegue el pico máximo de El Niño (verano 2027) y aumente la cantidad de mosquitos.
El Gobierno anticipa medidas ante una mayor circulación de mosquitos
Ante el escenario previsto para los próximos meses, el Gobierno nacional comenzó a coordinar acciones preventivas frente a un eventual incremento de la presencia de mosquitos.
El ministro de Salud, Mario Lugones, encabezó una reunión junto al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, para analizar los posibles efectos de El Niño.
Del encuentro participaron productores y comercializadores de repelentes, supermercados y distribuidores mayoristas. Uno de los objetivos fue evaluar la disponibilidad de estos productos ante una eventual mayor circulación del mosquito transmisor del dengue, la fiebre chikungunya y otras arbovirosis.
Desde el Ministerio de Salud señalaron que se desarrolló un plan destinado a orientar las medidas de prevención y organizar los recursos de acuerdo con la evidencia disponible y las necesidades particulares de cada región del país.
Las autoridades buscan así anticiparse a un escenario en el que las condiciones climáticas puedan incrementar la presencia de mosquitos. La estrategia apunta a fortalecer la preparación sanitaria y evitar inconvenientes en el acceso a elementos utilizados para prevenir las picaduras.
¿Cómo prevenir el dengue y evitar criaderos de mosquitos en casa?
Eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos o macetas.
Dar vuelta baldes, palanganas y otros objetos que permanezcan al aire libre.
Cambiar con frecuencia el agua de bebederos de animales y limpiar sus paredes.
Mantener tapados tanques, cisternas y depósitos de agua para impedir el ingreso de mosquitos.
Limpiar canaletas y desagües para evitar la acumulación de agua después de las precipitaciones.
Rellenar los portamacetas con arena o evitar que quede líquido estancado.
Colocar mosquiteros en puertas y ventanas cuando sea posible.
Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase, especialmente al permanecer al aire libre.
Mantener patios y jardines ordenados, prestando especial atención después de cada jornada de lluvia.