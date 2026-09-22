El Niño enciende las alarmas por un posible brote de dengue: cómo cuidarse y las medidas del Gobierno para anticiparse

Con la llegada de la primavera y el progresivo aumento de las temperaturas, los mosquitos vuelven a ganar presencia en distintas regiones del país.

Este año, además, el escenario está atravesado por El Niño, un fenómeno que puede provocar cambios importantes en el régimen de precipitaciones.

El fenómeno de El Niño puede modificar el régimen de precipitaciones y generar períodos con lluvias más abundantes.

La combinación de calor, humedad y acumulación de agua genera condiciones propicias para la reproducción del Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Por este motivo, el panorama previsto para los próximos meses vuelve a poner el foco en la prevención y en la necesidad de eliminar posibles criaderos antes de que aumente la población.

El Aedes aegypti es el mosquito transmisor del dengue y suele reproducirse en recipientes donde se acumula agua.

¿Por qué El Niño podría aumentar el riesgo de dengue?

La relación está vinculada principalmente con las condiciones ambientales que favorecen la proliferación del Aedes aegypti, mosquito encargado de transmitir el virus.

Los períodos con abundantes lluvias y temperaturas elevadas pueden generar un escenario favorable para el crecimiento de sus poblaciones. De hecho, el agua acumulada después de las precipitaciones es uno de los principales puntos de atención.

Las precipitaciones intensas pueden favorecer la formación de reservorios de agua y aumentar los posibles criaderos.

El Aedes aegypti deposita sus huevos en las paredes internas de recipientes y objetos capaces de contener líquido. Estos pueden resistir períodos secos durante más de un año y, cuando vuelven a entrar en contacto con el agua, eclosionan y comienza el desarrollo de las larvas.

En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que el fortalecimiento del fenómeno climático puede generar distintos impactos sanitarios, entre ellos un mayor riesgo de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue.

Eliminar el agua acumulada y mantener limpios patios, canaletas y recipientes son medidas fundamentales para prevenir criaderos.

En Argentina, además, el mosquito mostró una expansión hacia zonas donde décadas atrás no era habitual encontrarlo. Investigaciones científicas detectaron poblaciones establecidas de Aedes aegypti hasta la latitud de Tandil, mientras que también se registró su presencia en La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Por eso, las autoridades sanitarias insisten en que la prevención debe comenzar antes de que llegue el pico máximo de El Niño (verano 2027) y aumente la cantidad de mosquitos.

El mapa muestra las zonas donde se prevén mayores probabilidades de precipitaciones durante los próximos meses.

El Gobierno anticipa medidas ante una mayor circulación de mosquitos

Ante el escenario previsto para los próximos meses, el Gobierno nacional comenzó a coordinar acciones preventivas frente a un eventual incremento de la presencia de mosquitos.

El ministro de Salud, Mario Lugones, encabezó una reunión junto al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, para analizar los posibles efectos de El Niño.

Del encuentro participaron productores y comercializadores de repelentes, supermercados y distribuidores mayoristas. Uno de los objetivos fue evaluar la disponibilidad de estos productos ante una eventual mayor circulación del mosquito transmisor del dengue, la fiebre chikungunya y otras arbovirosis.

El ministro de Salud, Mario Lugones, encabezó una reunión para analizar medidas preventivas ante los posibles efectos de El Niño.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que se desarrolló un plan destinado a orientar las medidas de prevención y organizar los recursos de acuerdo con la evidencia disponible y las necesidades particulares de cada región del país.

Las autoridades buscan así anticiparse a un escenario en el que las condiciones climáticas puedan incrementar la presencia de mosquitos. La estrategia apunta a fortalecer la preparación sanitaria y evitar inconvenientes en el acceso a elementos utilizados para prevenir las picaduras.

El uso adecuado de repelente es una de las medidas recomendadas para reducir las picaduras de mosquitos.

¿Cómo prevenir el dengue y evitar criaderos de mosquitos en casa?