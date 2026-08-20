El Niño está activo en Argentina: ¿Cuándo alcanzará su punto crítico?

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta a los especialistas en meteorología por los cambios que puede provocar en las condiciones climáticas de distintas regiones del país. El evento forma parte del ciclo ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) y puede modificar los patrones habituales de precipitaciones y circulación atmosférica.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó que El Niño ya se encuentra plenamente activo en las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial. De acuerdo con los análisis, el fenómeno continuará fortaleciéndose progresivamente hasta alcanzar una intensidad considerable durante la primavera austral y el comienzo del verano.

Fenómeno de El Niño en Argentina: ¿En qué meses se sentirá con más fuerza?

Aunque el fenómeno ya fue confirmado, sus efectos sobre el territorio argentino no aparecen de manera inmediata. El impacto depende de un proceso de acoplamiento entre las condiciones del océano y la atmósfera, que requiere tiempo para consolidarse.

Según explicó la meteoróloga de Meteored Mariela de Diego, "el impacto de El Niño en nuestra región no es instantáneo a la declaración de la fase activa". La especialista señaló que, a medida que avance la primavera y lleguen los meses de verano, aumentará la circulación de aire húmedo desde el norte, lo que favorecerá un incremento en la frecuencia y la intensidad de las precipitaciones en algunas regiones del país.

De esta manera, el período comprendido entre la primavera y el inicio del verano será especialmente importante para observar cómo evoluciona el fenómeno. El SMN advierte que su permanencia durante agosto, septiembre y octubre podría traducirse en modificaciones concretas sobre el régimen habitual de lluvias.

De acuerdo al SMN, el fenómeno de El Niño tendrá mayor fuerza durante la primavera de Argentina, entre agosto, septiembre y octubre.

En qué zonas se sentirán las tormentas de El Niño

Las consecuencias del fenómeno no serán iguales en todo el país. De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el impacto más significativo se concentrará en el Litoral y la Región Pampeana, donde el aumento de la humedad disponible podría generar una mayor frecuencia de tormentas y precipitaciones durante los meses de primavera y verano.

La explicación está vinculada con la circulación atmosférica. A medida que avanza la estación cálida, el ingreso de aire húmedo desde el norte se vuelve más intenso. Ese aporte de humedad puede favorecer el desarrollo de sistemas de tormentas con mayor frecuencia.

¿Cómo se forma El Niño?

El fenómeno se origina a partir de modificaciones en la temperatura superficial del océano Pacífico y en los patrones de circulación de los vientos.

¿Cómo se forma el fenómeno de El Niño?

En condiciones normales, los vientos alisios desplazan las aguas cálidas del Pacífico hacia el oeste. Cuando esos vientos pierden intensidad o incluso cambian de dirección, el agua caliente comienza a acumularse en el Pacífico central y a extenderse hacia las costas de Perú.

Si ese calentamiento oceánico persiste durante varios meses, la atmósfera comienza a responder a la mayor energía liberada por el océano. Esa interacción modifica la circulación atmosférica y da lugar a la fase cálida del ENOS conocida como El Niño.