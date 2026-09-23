El fenómeno "El Niño" amenaza con causar más de 500.000 muertes

El recrudecimiento del fenómeno climático El Niño podría desencadenar una crisis sanitaria global con un saldo estimado de 500.000 muertes en los próximos seis meses.

Así lo advirtieron especialistas del sector de la salud y organismos sanitarios, debido a la aceleración de eventos meteorológicos extremos, la propagación de enfermedades infecciosas y el desabastecimiento de insumos básicos en las regiones más vulnerables del planeta.

La alteración en las temperaturas del océano Pacífico está generando desajustes térmicos, sequías prolongadas e inundaciones severas. Estas condiciones agravan la proliferación de epidemias y la desnutrición en áreas de escasos recursos.

Enfermedades transmisibles y estrés hídrico

Los patrones de precipitación irregular intensifican la propagación de patógenos transmitidos por vectores y agua contaminada, como el dengue, la malaria y el cólera.

Al mismo tiempo, las olas de calor persistentes incrementan los casos de deshidratación grave, fallas cardiovasculares y problemas respiratorios en adultos mayores y niños.

Por otro lado, la pérdida generalizada de cosechas impacta de lleno en la seguridad alimentaria, exponiendo a comunidades enteras del hemisferio sur a crisis nutricionales severas y desplazamientos forzados.

Desafíos de preparación y respuesta sanitaria

Frente a este pronóstico, los expertos enfatizan la necesidad urgente de fortalecer las redes de asistencia primaria y los sistemas de alerta temprana a nivel internacional. El financiamiento para la adaptación climática y la distribución equitativa de vacunas resultan cruciales para atenuar las consecuencias.

El impacto proyectado expone las fallas estructurales en la infraestructura médica de los países en desarrollo, los cuales enfrentan el mayor riesgo humanitario ante la variabilidad del clima global.