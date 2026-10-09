"El Niño" gana fuerza y aumentan las probabilidades de un evento potente hasta marzo de 2027

El fenómeno "El Niño" gana cada vez más fuerza y un nuevo informe elevó al 83% la probabilidad de que alcance una intensidad muy alta.

El Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA detectó anomalías de temperatura superiores a los 4 °C en puntos del este del Pacífico.

Este panorama anticipa temperaturas muy por encima de los valores habituales para octubre, una tendencia que se refleja en los registros.

El índice Niño-3.4 había alcanzado los +2,1 °C en septiembre, frente a los +1,8 °C de agosto y los +1,4 °C de julio, según registros del NOAA.

En este contexto, la probabilidad de que se desarrolle un evento histórico entre octubre y diciembre pasó del 69% en agosto al 75% en septiembre y llegó al 83% en el último informe.

Qué se espera de "El Niño" en los próximos meses

Los pronósticos de la NOAA indican que el fenómeno climático podría alcanzar su punto máximo hacia fines de 2026.

Según las estimaciones actuales, sus efectos podrían prolongarse durante el verano del hemisferio sur y extenderse, al menos, hasta marzo de 2027.

La posibilidad de que se convierta en uno de los episodios más intensos desde 1950 aumentó en los últimos informes, aunque es importante distinguir entre las categorías utilizadas y los períodos analizados.

Para el trimestre octubre-diciembre, la probabilidad de un evento histórico pasó del 69% en agosto al 75% en septiembre y al 83% en la última actualización.

Para noviembre-enero, en tanto, la estimación se ubica en el 70%.

La temperatura del océano Pacífico registró anomalías superiores a los 4 grados (Imagen: Centro de Predicción Climática).

El fenómeno también presenta señales de intensificación debajo de la superficie del océano Pacífico, donde se registran anomalías de temperatura superiores a los 10 grados en profundidad.

A esto se suman cambios en los vientos que favorecen el debilitamiento de los alisios y el desarrollo de "El Niño".

Cuándo podría empezar a debilitarse el fenómeno

Las proyecciones señalan que "El Niño" podría continuar activo durante buena parte del invierno del hemisferio norte y empezar a perder fuerza más adelante, aunque las estimaciones todavía presentan diferencias según el modelo utilizado.

Un pronóstico anterior de la NOAA contemplaba la posibilidad de que las condiciones neutrales regresaran entre abril y junio de 2027, mientras que otros modelos también proyectan una influencia prolongada durante los primeros meses del año.

La próxima actualización del Centro de Predicción Climática está prevista para el 12 de noviembre y permitirá evaluar si se mantiene la tendencia hacia un episodio excepcional.

Cómo podría afectar "El Niño" a la Argentina

En nuestro país, los efectos del fenómeno suelen sentirse especialmente en el Litoral y el nordeste, donde durante la primavera y el verano puede aumentar la cantidad de lluvias y el riesgo de crecidas de los ríos.

Los episodios intensos de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016 dejaron importantes inundaciones en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.

Sin embargo, un "El Niño" muy potente no significa que vaya a llover de manera extraordinaria en todo el territorio argentino.

Las consecuencias del evento dependen de la región, la época del año y otros factores atmosféricos.

Qué puede pasar con las lluvias en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, los registros históricos muestran que los veranos bajo condiciones de "El Niño" tuvieron resultados diferentes: de 21 casos analizados, 10 fueron lluviosos, tres tuvieron precipitaciones normales y ocho resultaron secos.

Además, entre los 15 veranos con más lluvias, nueve coincidieron con "El Niño", tres con "La Niña" y otros tres con condiciones neutrales.

Estos antecedentes muestran que el fenómeno puede aumentar las probabilidades de determinados patrones climáticos, pero no permite anticipar con precisión cuándo, dónde ni cuánto va a llover.

Por eso, ante la posibilidad de precipitaciones intensas, conviene prestar atención a los avisos meteorológicos y a las alertas oficiales, especialmente en las zonas expuestas a inundaciones y crecidas.