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El fenómeno "El Niño" alcanzará su pico en diciembre con fuertes lluvias en Argentina

El fenómeno climático registrará su máxima intensidad a fin de año y encendió las alertas por crecidas de ríos y posibles inundaciones en distintas regiones del país.

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El fenómeno meteorológico de El Niño alcanzará su máxima intensidad durante el próximo diciembre, un evento climático que mantiene en alerta a la Argentina ante la previsión de lluvias superiores a los promedios normales, crecidas en las cuencas fluviales y potenciales inundaciones. 

Autoridades gubernamentales y organismos de protección civil intensificaron las tareas de prevención y monitoreo técnico para mitigar el impacto en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Áreas vulnerables y proyecciones de precipitaciones

Las proyecciones meteorológicas señalan que los efectos más severos del fenómeno se concentrarán en la región del Litoral y en la Pampa Húmeda, donde la saturación de los suelos y el incremento del cauce de los ríos principales presentan un riesgo directo para las poblaciones ribereñas. 

Los mapas de previsión climática indican un aumento sostenido en la frecuencia y acumulado de los eventos de tormenta conforme se aproxime el inicio del verano.

Ante este panorama, especialistas en gestión del riesgo remarcan la importancia de adecuar la infraestructura urbana y profundizar la limpieza de desagües para facilitar el drenaje en cascos urbanos. 

La asistencia a productores agropecuarios también forma parte del esquema de contingencia para evaluar la respuesta de los suelos y evitar pérdidas económicas significativas en las áreas dedicadas a la siembra.

Plan de contingencia y recomendaciones ante emergencias

Los equipos de seguridad y asistencia social avanzan en la coordinación de protocolos de actuación para responder con celeridad ante eventuales anegamientos o evacuaciones preventivas. 

La estrategia abarca el equipamiento de centros de contención temporales y el monitoreo diario de los caudales en los ríos Paraná y Uruguay, dos de los puntos con mayor probabilidad de experimentar desbordes.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los alertas meteorológicos oficiales y evitar el desplazamiento por zonas anegables durante los períodos de tormenta intensa. 

La puesta en marcha de estas medidas de prevención busca reducir los daños materiales y garantizar la seguridad ciudadana mientras el evento climático atraviesa su fase de mayor potencia en la región.

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