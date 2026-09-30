El fenómeno "El Niño" alcanzará su pico en diciembre con fuertes lluvias en Argentina

El fenómeno meteorológico de El Niño alcanzará su máxima intensidad durante el próximo diciembre, un evento climático que mantiene en alerta a la Argentina ante la previsión de lluvias superiores a los promedios normales, crecidas en las cuencas fluviales y potenciales inundaciones.

Autoridades gubernamentales y organismos de protección civil intensificaron las tareas de prevención y monitoreo técnico para mitigar el impacto en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Áreas vulnerables y proyecciones de precipitaciones

Las proyecciones meteorológicas señalan que los efectos más severos del fenómeno se concentrarán en la región del Litoral y en la Pampa Húmeda, donde la saturación de los suelos y el incremento del cauce de los ríos principales presentan un riesgo directo para las poblaciones ribereñas.

Los mapas de previsión climática indican un aumento sostenido en la frecuencia y acumulado de los eventos de tormenta conforme se aproxime el inicio del verano.

Ante este panorama, especialistas en gestión del riesgo remarcan la importancia de adecuar la infraestructura urbana y profundizar la limpieza de desagües para facilitar el drenaje en cascos urbanos.

La asistencia a productores agropecuarios también forma parte del esquema de contingencia para evaluar la respuesta de los suelos y evitar pérdidas económicas significativas en las áreas dedicadas a la siembra.

Plan de contingencia y recomendaciones ante emergencias

Los equipos de seguridad y asistencia social avanzan en la coordinación de protocolos de actuación para responder con celeridad ante eventuales anegamientos o evacuaciones preventivas.

La estrategia abarca el equipamiento de centros de contención temporales y el monitoreo diario de los caudales en los ríos Paraná y Uruguay, dos de los puntos con mayor probabilidad de experimentar desbordes.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los alertas meteorológicos oficiales y evitar el desplazamiento por zonas anegables durante los períodos de tormenta intensa.

La puesta en marcha de estas medidas de prevención busca reducir los daños materiales y garantizar la seguridad ciudadana mientras el evento climático atraviesa su fase de mayor potencia en la región.