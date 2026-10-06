El Niño pisará fuerte en verano: ¿El período más crítico será en enero o en febrero?

El fenómeno El Niño va a ser intenso durante el verano 2027 y sus principales efectos se sentirán en enero y febrero, con lluvias intensas en las distintas zonas del país.

Los meses a tener en cuenta:

Diciembre : se espera el pico de intensidad.

: se espera el pico de intensidad. Enero : aumenta el riesgo de lluvias e inundaciones.

: aumenta el riesgo de lluvias e inundaciones. Febrero : podría presentar condiciones de mayor impacto.

: podría presentar condiciones de mayor impacto. Marzo: hay posibilidad de extensión del fenómeno.

El mes más complicado

El impacto del fenómeno puede variar entre enero y febrero, ambos meses son importantes para seguir la evolución de este, por lo cual, no se puede determinar el que esté más fuerte que el otro.

Qué efectos puede generar

En Argentina, El Niño puede estar relacionado con un aumento de precipitaciones, aunque puede variar según la región.

Entre los principales se encuentran:

Lluvias muy intensas.

Inundaciones.

Excesos de agua.

Tormentas frecuentes e intensas.

Por qué preocupa el verano

Los antecedentes que tiene El Niño demuestran que sus efectos aparecen incluso después de su pico de intensidad.

Es por eso que, en enero y febrero van a ser los meses mas importantes para seguir de cerca la evolución del fenómeno y sus posibles implicancias en Argentina.



