"El Niño" provocaría un "desvío térmico" en estas provincias: ¿Qué dice el Servicio Meteorológico?

El clima en Argentina podría presentar temperaturas diferentes a las habituales como consecuencia del fenómeno "El Niño", según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo difundió su pronóstico climático trimestral para octubre, noviembre y diciembre, con una proyección que marca diferencias en los valores según la región.

En algunas provincias, los registros térmicos podrían ubicarse por debajo de los valores habituales para esta época del año.

Además, el SMN señaló que habrá una menor probabilidad de que se registren jornadas con temperaturas máximas muy altas.

En cuanto a las precipitaciones, el informe también prevé valores superiores a los normales en determinadas zonas del país.

Cuáles son las provincias que tendrán temperaturas por debajo de lo habitual

El trimestre que va de octubre a diciembre podría presentar un comportamiento térmico diferente al esperado para esta época del año en varias regiones del país.

El SMN señala mayores probabilidades de temperaturas medias inferiores a las normales en buena parte del centro de Argentina.

La zona con el desvío más marcado incluye Cuyo, Córdoba, el oeste de Santa Fe, La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Algunas zonas del país podrían enfrentar un "desvío térmico" en los próximos meses (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Las zonas donde también podría sentirse

Otra franja del territorio tendrá un escenario más moderado, con temperaturas que podrían ubicarse entre los valores normales y por debajo de lo habitual.

Este panorama comprende el sur del Litoral, el centro-este bonaerense y el noreste de la Patagonia.

En términos generales, el pronóstico alcanza a sectores importantes de:

Mendoza

San Juan

San Luis

Córdoba

Santa Fe

La Pampa

Buenos Aires

Distintas áreas del sur del Litoral y el noreste patagónico.

El Niño se fortalece y podría cambiar el clima en Sudamérica

El Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA mantiene la Advertencia de "El Niño" y señala que el fenómeno está ganando fuerza.

Según las proyecciones, existe una probabilidad superior al 90% de que "El Niño" alcance y mantenga una intensidad muy fuerte durante los próximos meses, en coincidencia con la primavera y el verano del Hemisferio Sur.

En algunas zonas, "El Niño" traerá lluvias más fuertes a las habituales, mientras que en otras habrá periodos de sequía (Imagen ilustrativa).

El calentamiento del océano Pacífico ecuatorial también se hizo más marcado, con una anomalía de 1,8 grados en la región Niño 3.4 y registros superiores a 3,4 grados en Niño 1+2, frente a los valores habituales.

Para Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, este escenario suele estar asociado con un aumento progresivo de las precipitaciones y una mayor posibilidad de tormentas fuertes y episodios de inundaciones durante la primavera y el verano.

En otras zonas de Sudamérica, el impacto esperado es diferente:

Colombia , Ecuador y Perú : mayor presencia de lluvias intensas, especialmente en sectores costeros, junto con temperaturas marítimas elevadas.

, y : mayor presencia de lluvias intensas, especialmente en sectores costeros, junto con temperaturas marítimas elevadas. Zona andina y norte de Chile: tendencia hacia temperaturas superiores al promedio, mientras que las precipitaciones pueden variar según la altura.



