El Niño se fortalece y podría alcanzar una intensidad histórica en Argentina: ¿Se vienen lluvias extremas?

El fenómeno El Niño u Oscilación del Sur (ENOS) vuelve a ocupar el centro de la escena climática mundial y llama a tomar precauciones antes del cambio de estación.

La última actualización de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), publicada el 13 de agosto, confirmó que el evento continúa fortaleciéndose y que existen más de 90% de probabilidades de que alcance una categoría "muy fuerte" durante la primavera.

Además, los datos muestran una evolución significativa en el océano, con anomalías positivas en la temperatura superficial del mar. Este calentamiento puede modificar los patrones de precipitaciones y favorecer períodos más lluviosos, con riesgo de excesos hídricos, anegamientos y crecidas en algunas regiones.

Las anomalías positivas en la temperatura del Pacífico ecuatorial reflejan el calentamiento asociado al fortalecimiento de El Niño.

El Niño podría alcanzar una intensidad histórica hacia fin de año

Según el Centro de Predicción Climática de la NOAA, existe un 69% de probabilidad de que entre octubre y diciembre de 2026 el episodio alcance una magnitud capaz de superar la intensidad de los eventos registrados desde 1950, tomando como referencia un valor trimestral RONI igual o superior a +2,5 °C.

El organismo estadounidense también anticipa que el calentamiento continuará intensificándose hacia finales de 2026. Sin embargo, una mayor intensidad no significa automáticamente que todos los lugares afectados tendrán fenómenos meteorológicos extremos.

Lo que aumenta es la probabilidad de observar patrones típicamente asociados con El Niño, como lluvias más abundantes, aunque los efectos concretos dependen también de otros factores atmosféricos y regionales.

El aumento de las precipitaciones puede elevar el riesgo de excesos hídricos y favorecer crecidas en las regiones más vulnerables.

En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya considera que las condiciones del ENOS son consistentes con una fase cálida o El Niño.

Los últimos informes muestran anomalías positivas de temperatura en todo el Pacífico ecuatorial, mientras que durante julio también se registraron vientos alisios debilitados y valores negativos del Índice de Oscilación del Sur.

El Niño suele favorecer períodos con precipitaciones superiores a los valores habituales en distintas zonas de Argentina.

¿Qué podría pasar en Argentina durante la primavera?

La evolución será especialmente seguida durante la primavera austral, ya que octubre, noviembre y diciembre coincidirán con el período en el que la NOAA proyecta las mayores posibilidades de alcanzar una intensidad excepcional.

En Argentina, sus efectos suelen adquirir mayor relevancia sobre el centro y noreste del territorio, especialmente en el Litoral y la región pampeana, donde durante eventos El Niño aumenta la probabilidad de períodos más húmedos.

El centro y noreste del país se encuentran entre las regiones donde los efectos de El Niño pueden hacerse más notorios, aunque su intensidad dependerá de la evolución atmosférica.

Esto no implica que vaya a llover permanentemente ni permite anticipar con meses de anticipación tormentas concretas: las tendencias estacionales expresan probabilidades y no un pronóstico diario.

Por eso, la atención estará puesta en las próximas actualizaciones del SMN y la NOAA. El organismo estadounidense publicará su próximo diagnóstico el 10 de septiembre, cuando faltarán pocos días para el comienzo de la primavera y habrá nuevas mediciones para determinar hasta dónde puede fortalecerse este episodio.