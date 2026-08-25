El Niño se intensifica y enciende las alarmas: estas serán las zonas más afectadas por las lluvias en Argentina

El panorama meteorológico comienza a mostrar señales importantes de cara a los próximos meses. Con El Niño instalado, las condiciones del océano Pacífico ecuatorial continúan bajo observación debido al calentamiento de sus aguas.

Las consecuencias también podrían sentirse con fuerza en Argentina, aunque no de la misma manera en todo el territorio. Las proyecciones estacionales anticipan mayores probabilidades de precipitaciones por encima de los valores habituales en determinadas regiones durante la primavera y el comienzo del verano.

El Niño puede modificar los patrones atmosféricos y favorecer períodos con mayor presencia de lluvias en distintas regiones de Argentina.

El Niño se intensifica: ¿Qué puede pasar durante los próximos meses?

El calentamiento del Pacífico ecuatorial es uno de los principales indicadores utilizados para seguir la evolución de El Niño. Las anomalías positivas de temperatura registradas sobre esta extensa región oceánica favorecen modificaciones en la circulación atmosférica que pueden repercutir a miles de kilómetros de distancia.

La influencia del fenómeno tampoco se limita a lo que ocurre en la superficie del océano. El comportamiento de las aguas subsuperficiales y la respuesta de la atmósfera resultan determinantes para conocer su evolución y estimar durante cuánto tiempo podrían mantenerse sus efectos.

En Argentina, la atención está puesta principalmente en lo que pueda suceder durante la primavera de 2026 y el comienzo del verano 2026/2027, período en el que históricamente la influencia de El Niño puede favorecer un escenario más húmedo en determinadas regiones.

El Niño se forma por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, capaz de alterar la circulación atmosférica y los patrones de precipitaciones.

¿Qué zonas de Argentina podrían recibir más lluvias por El Niño?

Las señales más importantes aparecen sobre sectores del centro y este de Argentina, donde aumenta la probabilidad de registrar acumulados superiores a los valores climatológicos normales.

Dentro de esta amplia área se encuentran sectores de la región pampeana y el Litoral, aunque la distribución final de las precipitaciones dependerá de la evolución atmosférica de las próximas semanas.

Los mapas del IRI muestran una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en sectores del centro y este de Argentina durante los próximos meses.

Para el trimestre compuesto por septiembre, octubre y noviembre de 2026, el mapa probabilístico muestra una señal favorable a precipitaciones por encima de lo normal sobre una porción del centro-este argentino.

La tendencia se vuelve más marcada al analizar el período de octubre, noviembre y diciembre. En esa proyección, las probabilidades de condiciones más húmedas se extienden sobre una superficie mayor del centro y este del territorio nacional.

Esto no significa que vaya a llover permanentemente ni que todas las localidades comprendidas dentro de esas regiones vayan a recibir los mismos acumulados. Los mapas estacionales expresan probabilidades de que el total de precipitaciones de un trimestre quede por encima, cerca o por debajo de los registros climatológicos habituales.

La reiteración de lluvias abundantes puede favorecer el aumento del caudal de ríos y arroyos y elevar el riesgo de crecidas en las zonas más vulnerables.

El riesgo de una mayor frecuencia de precipitaciones

En los sectores más vulnerables, este escenario también puede incrementar la posibilidad de anegamientos y crecidas de cursos de agua, especialmente cuando las precipitaciones abundantes se producen sobre terrenos que ya presentan elevados niveles de humedad.

Sin embargo, la influencia de El Niño no será uniforme en todo el país. Mientras algunas regiones presentan una señal clara hacia condiciones más húmedas, otras no muestran actualmente una tendencia tan definida.

Por este motivo, será fundamental continuar siguiendo las actualizaciones de los pronósticos estacionales durante la primavera. La evolución del Pacífico y su interacción con la atmósfera permitirán precisar progresivamente dónde podrían concentrarse los mayores excesos de precipitaciones durante los últimos meses de 2026.