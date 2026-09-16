El Niño traerá fuertes tormentas: ¿Cómo preparar tu casa para evitar daños?

El fenómeno de El Niño hace que las personas vuelvan a poner el foco sobre las lluvias y tormentas que podrían registrarse durante la próxima primavera y el verano del 2027.

Frente a este escenario, no hace falta esperar a que se emita una alerta meteorológica para comenzar a tomar precauciones y revisar el estado general de los hogares.

Se recomienda prestar atención en determinadas zonas de la casa para poder evitar cualquier tipo de inconveniente a la hora de que estas lluvias y tormentas lleguen.

Mantener canaletas y desagües libres de hojas y residuos facilita el escurrimiento del agua durante precipitaciones abundantes.

El Niño: ¿Qué revisar en casa antes de que lleguen las tormentas?

Uno de los primeros puntos para controlar es el techo de la vivienda. Es recomendable comprobar el estado de chapas, tejas y otras piezas que puedan desprenderse ante ráfagas intensas.

Otro aspecto importante es revisar puertas y ventanas, especialmente aquellas expuestas al viento, y asegurarse de que puedan cerrarse correctamente.

También deben retirarse o asegurar aquellos objetos ubicados en patios y balcones que puedan ser levantados por el viento. Por ejemplo, macetas, adornos, lonas y todo aquello que posea una bajo peso para la actividad de las ráfagas.

Macetas, muebles y otros elementos sueltos de balcones y terrazas deben retirarse o asegurarse antes de la llegada de fuertes ráfagas.

La limpieza resulta fundamental. Canaletas, rejillas y desagües deben permanecer libres de hojas, tierra y residuos para facilitar el escurrimiento ante precipitaciones abundantes.

Otro punto importante son los árboles y ramas cercanos a la vivienda. Las ramas secas o debilitadas pueden desprenderse durante episodios con ráfagas y caer sobre techos, vehículos, cables u otras estructuras. En estos casos, cualquier poda debe realizarse de manera segura y respetando las disposiciones locales.

Tampoco se recomienda sacar la basura cuando se esperan lluvias intensas, ya que puede terminar obstruyendo los sistemas de drenaje y conllevan la concentración de agua en las calles y veredas. .

Controlar ramas secas o debilitadas cercanas a la vivienda es otra medida preventiva frente a episodios de viento intenso.

¿Qué conviene tener preparado ante una tormenta?

La prevención también incluye contar con algunos elementos básicos por si se produce un corte de electricidad o resulta necesario permanecer varias horas dentro de la vivienda. Las recomendaciones oficiales incluyen:

Linterna, pilas y baterías cargadas , además de agua potable y alimentos no perecederos.

, además de agua potable y alimentos no perecederos. Documentación importante protegida del agua y medicamentos esenciales.

y medicamentos esenciales. Teléfono celular cargado y números de Protección Civil, Bomberos y Policía agendados.

y números de Protección Civil, Bomberos y Policía agendados. Artefactos eléctricos desconectados ante una tormenta eléctrica y, si existe riesgo de ingreso de agua, cortar el suministro desde la fuente central siempre que pueda hacerse de manera segura.

Una vez que la tormenta comenzó, no se recomienda realizar ningún tipo de reparación en el exterior de la vivienda. Todas estas tareas deben hacerse de manera preventiva y con anticipación.

Durante una tormenta eléctrica, se recomienda permanecer dentro de una construcción cerrada, alejarse de aparatos eléctricos y evitar actividades al aire libre. Tampoco hay que refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras metálicas.

Una vez iniciada la tormenta, se deben evitar reparaciones en el exterior y permanecer en un sitio seguro hasta que mejoren las condiciones.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta a la Argentina?

El fenómeno de El Niño es un evento climático natural asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial.

Este cambio modifica la circulación de la atmósfera y puede alterar los patrones habituales de temperatura y precipitaciones en distintas regiones del planeta, incluida la Argentina.

El Niño altera los patrones habituales de precipitaciones y puede favorecer lluvias por encima de lo normal en algunas regiones de la Argentina.

En nuestro país, sus efectos no son iguales en todo el territorio ni implican que cada tormenta sea provocada directamente por el fenómeno El Niño.

Sin embargo, durante estos eventos suelen aumentar las probabilidades de lluvias superiores a lo normal en algunas regiones, especialmente en el centro y noreste argentino, y pueden darse episodios de precipitaciones abundantes.

Por eso, además de tomar medidas preventivas en el hogar, resulta fundamental seguir los pronósticos y las alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.