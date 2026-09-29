El Niño, un fenómeno que transformó el desierto de Atacama en un jardín de flores: las impactantes imágenes
Las lluvias extraordinarias despertaron millones de semillas que permanecían dormidas bajo la arena. El espectáculo natural sorprendió al mundo.
Uno de los lugares más secos del planeta protagoniza una transformación extraordinaria. Donde habitualmente predominan la arena, las piedras y la vegetación escasa, ahora se extienden mantos violetas, blancos y amarillos que ofrecen un espectáculo natural poco frecuente.
Las lluvias excepcionales asociadas al fenómeno climático de El Niño modificaron las condiciones ambientales del desierto de Atacama y permitieron que millones de semillas, que permanecían bajo tierra desde hacía años, comenzaran a germinar.
El desierto de Atacama se llenó de flores por las intensas lluvias de El Niño
El fenómeno, conocido como desierto florido, se registra cuando las precipitaciones invernales superan los niveles habituales y generan la humedad necesaria para activar especies vegetales adaptadas a condiciones extremas de sequía.
Según la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), durante esta temporada algunas zonas acumularon más de 180 milímetros de lluvia, una cantidad extraordinaria para la región.
El agua penetró en el suelo y despertó semillas y bulbos que pueden permanecer inactivos durante largos períodos. Cuando encuentran condiciones favorables de humedad y temperatura, comienzan a desarrollarse hasta cubrir grandes extensiones del territorio.
Entre las más de 200 especies asociadas a este proceso aparecen las añañucas, los suspiros y la pata de guanaco, responsables de algunos de los colores que caracterizan el paisaje.
La floración no ocurre todos los años ni presenta siempre la misma intensidad. Su aparición depende de una combinación de factores meteorológicos y ambientales, por lo que cada episodio tiene características particulares.
¿Hasta cuándo podrá observarse el desierto florido?
De acuerdo con las proyecciones oficiales, las primeras floraciones comenzaron durante la segunda quincena de agosto y alcanzaron una mayor extensión a lo largo de septiembre.
El período de mayor diversidad y abundancia se espera hacia mediados de octubre, mientras que algunas especies podrían mantenerse hasta noviembre, dependiendo de las condiciones meteorológicas.
Sin embargo, especialistas advierten que se trata de un ecosistema frágil. Por eso, recomiendan circular exclusivamente por senderos habilitados, evitar el ingreso de vehículos a sectores protegidos y no arrancar flores.
La CONAF también solicita no recolectar semillas ni llevar mascotas, debido al impacto que pueden generar sobre la flora y fauna nativa.
Más allá de su atractivo visual, este fenómeno demuestra la capacidad de adaptación de la naturaleza: bajo una superficie aparentemente desprovista de vida permanece un ecosistema que espera las condiciones adecuadas para volver a florecer.
¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta al clima?
El fenómeno de El Niño es un evento climático natural que se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan por encima de sus valores habituales.
Forma parte del ciclo conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y altera la circulación atmosférica, modificando los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas regiones del planeta.
Sus efectos varían según la ubicación geográfica y la intensidad del episodio. En algunas zonas puede provocar lluvias extraordinarias, inundaciones y tormentas, mientras que en otras favorece períodos de sequía y temperaturas elevadas.
En el norte de Chile, el aumento de las precipitaciones puede generar condiciones favorables para el desierto florido, aunque su aparición también depende de otros factores ambientales.