El Niño, un fenómeno que transformó el desierto de Atacama en un jardín de flores: las impactantes imágenes

Uno de los lugares más secos del planeta protagoniza una transformación extraordinaria. Donde habitualmente predominan la arena, las piedras y la vegetación escasa, ahora se extienden mantos violetas, blancos y amarillos que ofrecen un espectáculo natural poco frecuente.

Las lluvias excepcionales asociadas al fenómeno climático de El Niño modificaron las condiciones ambientales del desierto de Atacama y permitieron que millones de semillas, que permanecían bajo tierra desde hacía años, comenzaran a germinar.

Un manto de flores violetas cubre grandes extensiones del desierto de Atacama y transforma por completo su habitual paisaje árido.

El desierto de Atacama se llenó de flores por las intensas lluvias de El Niño

El fenómeno, conocido como desierto florido, se registra cuando las precipitaciones invernales superan los niveles habituales y generan la humedad necesaria para activar especies vegetales adaptadas a condiciones extremas de sequía.

Según la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), durante esta temporada algunas zonas acumularon más de 180 milímetros de lluvia, una cantidad extraordinaria para la región.

Las lluvias excepcionales aportaron la humedad necesaria para activar semillas que permanecían dormidas bajo la superficie.

El agua penetró en el suelo y despertó semillas y bulbos que pueden permanecer inactivos durante largos períodos. Cuando encuentran condiciones favorables de humedad y temperatura, comienzan a desarrollarse hasta cubrir grandes extensiones del territorio.

Entre las más de 200 especies asociadas a este proceso aparecen las añañucas, los suspiros y la pata de guanaco, responsables de algunos de los colores que caracterizan el paisaje.

La floración no ocurre todos los años ni presenta siempre la misma intensidad. Su aparición depende de una combinación de factores meteorológicos y ambientales, por lo que cada episodio tiene características particulares.

El desierto florido ofrece un contraste sorprendente entre la vegetación característica de las zonas áridas y las especies que despiertan tras las lluvias.

¿Hasta cuándo podrá observarse el desierto florido?

De acuerdo con las proyecciones oficiales, las primeras floraciones comenzaron durante la segunda quincena de agosto y alcanzaron una mayor extensión a lo largo de septiembre.

El período de mayor diversidad y abundancia se espera hacia mediados de octubre, mientras que algunas especies podrían mantenerse hasta noviembre, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Sin embargo, especialistas advierten que se trata de un ecosistema frágil. Por eso, recomiendan circular exclusivamente por senderos habilitados, evitar el ingreso de vehículos a sectores protegidos y no arrancar flores.

La aridez extrema caracteriza al desierto de Atacama, cuyo paisaje puede transformarse cuando se registran precipitaciones abundantes.

La CONAF también solicita no recolectar semillas ni llevar mascotas, debido al impacto que pueden generar sobre la flora y fauna nativa.

Más allá de su atractivo visual, este fenómeno demuestra la capacidad de adaptación de la naturaleza: bajo una superficie aparentemente desprovista de vida permanece un ecosistema que espera las condiciones adecuadas para volver a florecer.

Las flores violetas cubren el desierto de Atacama y ofrecen un espectáculo natural que contrasta con la aridez habitual del paisaje.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta al clima?

El fenómeno de El Niño es un evento climático natural que se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan por encima de sus valores habituales.

Forma parte del ciclo conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y altera la circulación atmosférica, modificando los patrones de temperatura y precipitaciones en distintas regiones del planeta.

Las precipitaciones extraordinarias aportaron la humedad necesaria para despertar las semillas que permanecían dormidas bajo la superficie del desierto.

Sus efectos varían según la ubicación geográfica y la intensidad del episodio. En algunas zonas puede provocar lluvias extraordinarias, inundaciones y tormentas, mientras que en otras favorece períodos de sequía y temperaturas elevadas.

En el norte de Chile, el aumento de las precipitaciones puede generar condiciones favorables para el desierto florido, aunque su aparición también depende de otros factores ambientales.