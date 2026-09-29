El Niño ya batió un récord de temperatura y crece la preocupación para 2027

El fenómeno de "El Niño" volvió a quedar en el centro de la atención por un dato que sorprendió a los especialistas.

La temperatura de la superficie del mar en una de las regiones clave del Pacífico alcanzó un nivel récord cuando todavía faltan varios meses para el momento en el que habitualmente llega a su máxima intensidad.

La anomalía diaria de temperatura en la región Niño 3.4 llegó a 3,11 grados, por encima del récord anterior de 3,08 grados, registrado el 18 de noviembre de 2015, durante el episodio de El Niño de 2015-2016.









Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta al clima

El Niño es un fenómeno climático natural relacionado con el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico tropical.

La evolución de esas temperaturas puede influir posteriormente sobre las condiciones climáticas y sobre la temperatura media global.

Una de las regiones utilizadas para seguir su evolución es Niño 3.4, ubicada en el Pacífico tropical central. Allí se mide la diferencia entre la temperatura de la superficie del mar y un promedio de referencia.

El efecto sobre las temperaturas globales no necesariamente aparece de manera inmediata.

El calentamiento del Pacífico suele preceder por varios meses a su impacto sobre las temperaturas medias del planeta. Por eso, la evolución del fenómeno durante los últimos meses de 2026 resulta especialmente relevante para analizar qué puede ocurrir durante 2027.

El récord llegó varios meses antes del pico

La región Niño 3.4 está ubicada en el Pacífico tropical central y permite medir cuánto se aparta la temperatura superficial del océano respecto de un promedio de referencia.

El dato que genera especial atención no es solamente la magnitud alcanzada, sino también cuándo ocurrió. Los episodios más intensos de El Niño suelen llegar a su punto máximo entre noviembre y diciembre.

Sin embargo, a comienzos de septiembre la anomalía ya había superado los 3 grados. Para comparar, durante el mismo período de 1997 y 2015 se ubicaba alrededor de los 1,9 grados.

Los registros mensuales también muestran una evolución extraordinaria. En agosto de 2026, la anomalía de Niño 3.4 fue de aproximadamente 2,45 grados, por encima del máximo registrado durante casi todos los episodios anteriores.

Las excepciones fueron 2015-2016, con 2,75 grados, y 1877-1878, con aproximadamente 2,7 grados. En este último caso se trata de un valor reconstruido a partir de datos marítimos mucho menos frecuentes.

Por qué 2027 aparece en el centro de la escena

Uno de los puntos que genera mayor interés es que el impacto de El Niño sobre la temperatura media global no necesariamente se manifiesta de manera inmediata.

El calentamiento del océano Pacífico suele anticiparse varios meses al efecto que posteriormente puede observarse sobre las temperaturas globales.

Por eso, si el máximo del fenómeno se produce entre noviembre y enero, una parte importante de su influencia podría sentirse durante 2027 y no durante 2026.

El escenario se presenta además mientras 2026 ya se perfila como el año más caluroso o el segundo más caluroso jamás registrado, de acuerdo con los últimos análisis mencionados en el informe.

El 2027 genera preocupación

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Un fenómeno natural en un planeta más cálido

El Niño es un fenómeno natural, pero actualmente se desarrolla sobre un planeta cuyo clima ya registra un calentamiento asociado a la actividad humana.

Por eso, el récord alcanzado durante septiembre no permite anticipar por sí solo cómo terminará el episodio.

Los próximos meses serán determinantes para saber si esta intensidad excepcional continúa durante el invierno y cuál será finalmente su impacto sobre las temperaturas globales en 2027.