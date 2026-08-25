El nuevo recorrido de una histórica línea de tren que conectará CABA con el Conurbano

Una histórica línea ferroviaria sumó una alternativa para quienes necesitan trasladarse entre la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del Conurbano bonaerense. El nuevo servicio diferencial del tren San Martín amplía las opciones de viaje y permite conectar Retiro con varias localidades del noroeste del Gran Buenos Aires, dentro de un recorrido que también alcanza destinos del interior bonaerense.

La propuesta se diferencia de los servicios habituales por las características de sus formaciones y las opciones disponibles para los pasajeros. Además, cuenta con una frecuencia diaria y tarifas que varían de acuerdo con el día del viaje y la categoría elegida. A continuación, todos los detalles sobre el recorrido, las estaciones donde se detiene y cuánto cuesta viajar.

¿Cómo es el nuevo recorrido del tren diferencial que conecta Retiro con el conurbano?

El nuevo tren diferencial conecta la estación Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, con varias localidades del noroeste del Conurbano bonaerense. El servicio forma parte del tren de larga distancia que une Buenos Aires con Junín y suma distintas paradas para quienes necesitan viajar entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Desde Retiro, el tren sale todos los días a las 18:15. La primera parada es José C. Paz, donde llega a las 19:16. Después continúa hasta Pilar, con llegada prevista para las 19:36, y sigue hacia Manzanares, donde pasa a las 19:46.

El recorrido continúa hasta Dr. Cabred, con llegada a las 19:53. Además también pasa por Cortines, donde tiene una parada a las 20:05 antes de seguir su camino hacia Junín.

Para volver hacia la Ciudad, el tren sale desde Dr. Cabred de lunes a sábados a las 5:52. En el camino pasa por Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28. Luego sigue hacia Sáenz Peña, donde está previsto que llegue a las 7:06.

¿Cómo es el nuevo recorrido del tren diferencial que conecta Retiro con el conurbano?

Finalmente, la formación llega a Retiro a las 7:28. De esta manera, quienes viven en estas localidades pueden contar con una opción para llegar a la Ciudad durante las primeras horas de la mañana.

Los domingos y feriados, el horario es diferente. En esos días, el tren sale de Dr. Cabred a las 6:14 y llega a Retiro a las 7:49. En el caso de Cortines, el servicio pasa hacia la Ciudad a las 5:33 de lunes a sábados y a las 5:54 los domingos.

Los pasajes se pueden comprar con anticipación en el sitio oficial de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas para los servicios de larga distancia. Los precios van desde $2.100 hasta $4.700, según el día del viaje y la categoría elegida.