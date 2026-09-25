El origen de la Virgen de San Nicolás y la increíble historia de Gladys Motta

La historia del santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás se encuentra ligada a la vivencia milagrosa de Gladys Herminia Quiroga de Motta, una vecina y madre de familia de la ciudad bonaerense.

El 25 de septiembre de 1983, la mujer reportó la primera de una serie de experiencias milagrosas. En aquella oportunidad, contó haber visto a una mujer vestida de azul, con un rosario entre las manos y un niño en brazos.

Gladys, de 46 años, se sintió sorprendida pero en ningún momento sintió temor alguno. Tres días después, el fenómeno se repite, al igual que el siguiente 5 de octubre.

Ante el temor inicial de no ser creída o de que se interpretara como un problema psicológico, Gladys mantuvo el hecho en reserva hasta que el 12 de octubre de 1983 le transmitió lo sucedido al sacerdote Carlos Pérez.

A partir de allí, comenzó a recibir mensajes que atribuyó a la figura mariana, entre ellos uno bisagra pronunciado el 15 de noviembre: "Soy Patrona de esta región. Haced valer mis derechos".

La imagen olvidada y los peritajes de la Iglesia





Para determinar la veracidad de los relatos, la Iglesia Católica sometió a Gladys a diversos controles médicos y psicológicos. Sin embargo, el elemento determinante para sostener la posibilidad del milagro surgió a partir de una investigación coordinada desde El Vaticano.

Gladys había descrito con exacta precisión una figura que coincidía de manera idéntica con una antigua imagen guardada en una oficina abandonada de la iglesia de San Nicolás, en Buenos Aires.

Dicha escultura había tenido su primer emplazamiento en 1732 en el terreno donde actualmente se ubica el Obelisco y luego fue relocalizada en la Avenida Santa Fe.

La imagen con el Niño Jesús, que cada año es venerada por centenares de miles de fieles en su Santuario, fue bendecida en 1884 en Roma por el papa León XIII.

Al estar archivada y fuera de la vista del público, resultaba imposible que la mujer la hubiese conocido previamente, coincidiendo con la frase expresada en una de sus visiones: "Me tienen olvidada, pero he resurgido".

El rayo de luz, la edificación del templo y la clausura





Entre las peticiones transmitidas por la mujer, la Virgen le manifestó el deseo de contar con un templo levantado cerca del río Paraná para que los fieles concurrieran a orar y rendirle culto.

El monumental Templo que se erigió para Nuestra Señora de San Nicolás.

El 24 de noviembre de 1983, Gladys acudió al terreno señalizado junto a un grupo de personas, momento en que los presentes atestiguaron la caída de un intenso rayo de luz sobre el lugar.

Posteriormente se dio inicio a las obras del templo y el 19 de marzo de 1989 la imagen fue trasladada oficialmente desde la Catedral hacia el nuevo santuario.

Años más tarde, en mayo de 2016, el por entonces obispo Héctor Cardelli firmó un decreto donde reconoció el carácter sobrenatural de los acontecimientos: "Reconozco el carácter sobrenatural de los felices acontecimientos con los que Dios a través de su hija predilecta, Jesús por medio de su Santísima Madre, el Espíritu Santo por medio de su dilecta esposa, ha querido manifestarse amorosamente en nuestra diócesis".

Tiempo después, su sucesor Mons. Hugo Santiago difundió un video en marzo del 2017, donde explicó: "Luego de pedir una autorización al Vaticano, se dejarán de difundir los mensajes que la Virgen María le expresa a la creyente Gladys Motta".

En la actualidad, Gladys Motta tiene 89 años y permanece retirada en su vivienda particular, ubicada a metros del gran santuario, bajo condición de clausura. Hace décadas que no tiene contacto con la gente y el pequeño patio de la entrada a su hogar está permanentemente alfombrado por mensajes escritos por los fieles.

Mientras tanto, la obra erigida a la vera del río continúa recibiendo año a año multitudinarias peregrinaciones de fieles que acuden a venerar la imagen de la Virgen del Rosario.