El otoño llegó para quedarse: así va a cambiar el clima y volverá a llover en el AMBA

Después de varios días con buen tiempo y temperaturas agradables, las condiciones comienzan a cambiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En este contexto, el pronóstico anticipa jornadas con mayor nubosidad e inestabilidad, en un escenario que marca el regreso de las lluvias a la región.

El detalle del pronóstico muestra el avance de la inestabilidad hacia el fin de semana.

El otoño se instala en el AMBA: vuelven las lluvias y el cambio de tiempo ya tiene fecha

El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires comienza a mostrar señales claras de transición hacia condiciones más otoñales.

Luego de varias jornadas con temperaturas agradables y cielo mayormente despejado, el pronóstico anticipa un cambio progresivo que traerá mayor nubosidad e inestabilidad.

Según los datos difundidos para los próximos días, el miércoles 25 se mantendrá con buenas condiciones, con una temperatura máxima de 25 grados y mínima de 12, acompañado de cielo despejado y sin probabilidades de precipitaciones.

El jueves 26 de marzo continuará en la misma línea, con registros similares y una leve presencia de nubosidad, aunque sin lluvias previstas.

El escenario comienza a modificarse a partir del viernes 27, cuando se espera un incremento en la nubosidad y una probabilidad de precipitaciones baja, que oscilará entre el 0% y el 10%. Las temperaturas también mostrarán un leve ascenso, con una mínima de 19 grados y máxima de 26.

Hasta el viernes se mantienen las buenas condiciones, con temperaturas agradables y sin lluvias.

El cambio más significativo llegará durante el fin de semana. Para el sábado 28 se prevén tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que van del 10% al 40%, en un contexto de mayor humedad e inestabilidad. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una máxima cercana a los 25 grados.

El domingo 29 continuará con condiciones similares, con posibilidad de lluvias durante la mañana y mejoras parciales hacia la tarde. La mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 27, lo que refleja un ambiente cálido pese a la inestabilidad.

Ya en el inicio de la semana siguiente, el lunes 30 se presentará con cielo parcialmente nublado y sin lluvias, con temperaturas que rondarán entre los 23 y 28 grados.

En cuanto al viento, se espera que se mantenga leve, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, sin ráfagas significativas. Este factor contribuye a que las condiciones no presenten eventos severos, aunque sí una inestabilidad moderada.

Tras la inestabilidad del fin de semana, el lunes mejora el tiempo en el AMBA.

Este comportamiento responde a la transición estacional, donde los cambios de temperatura y humedad generan mayor variabilidad en el clima. La combinación de días templados con episodios de lluvia es característica de este período.

De esta manera, el pronóstico marca el regreso de las precipitaciones al AMBA, aunque sin eventos extremos, en un contexto típico de otoño que comienza a consolidarse en la región.



