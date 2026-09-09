El país despide a Chiche Gelblung

Una vez confirmada la triste de la muerte de Samuel "Chiche" Gelblung, su familia comunicó dónde se lleva adelante el velatorio y su posterior traslado para el descanso final.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la familia de Chiche posteó: "Despedimos a Samuel Gelblung Z'L a las 10:30 en Loyola 1139. Partiremos 15:00 al Cementerio de la Tablada Entrada parte nueva calle Donovan".

Como bien se informó, el destacado periodista murió a los 82 años en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de una complicación en el cuadro respiratorio.

Gustavo Sofovich: "Pensé que se iba a morir al aire"

Una de las figuras de la farándula que acudió a la sala velatoria fue Gustavo Sofovich, quien expresó: "Los mejores recuerdos. Chiche trabajó con mi viejo, trabajó conmigo. Lo vamos a extrañar nosotros, lo va a extrañar la gente en la casa. Una forma diferente de hacer periodismo, un tipo que revolucionó esto... un amigo, un padre".

"Me dejó mucho, me dejó cosas hermosas. Primero el ser su amigo, la amistad la heredé de Gerardo, y aprendí cuando empecé a laburar con él. Una persona deliciosa, un loco de la guerra, pero una persona deliciosa", agregó.

Además, Sofovich reveló el tema de su última conversación: "Hace tres días me pedía más laburo, quería sentarse de nuevo en 'Polémica en el bar'. ¿Y qué le respondí? Que sí. ¿Qué le voy a decir si me está pidiendo laburo Chiche Gelblung? Le dije: 'Bueno, sentate una o dos veces por semana, lo que el cuerpo te pida'".

"Yo pensé que se iba a morir al aire", confesó el productor televisivo y reveló: "Yo hablo mucho con Cristina, la cabeza de Chiche Gelblung estaba totalmente lúcida, le hacía jaque mate a cualquiera de nosotros, pero el cuerpito ya no acompañaba". "El no quería estar en su casa, él quería trabajar", completó.



