El papa León XIV recibió en el Vaticano a los principales representantes de la Conferencia Episcopal Argentina para ultimar los preparativos de su próxima visita oficial al país, confirmada entre el 8 y el 11 de noviembre.

La audiencia privada contó con la presencia del arzobispo de Mendoza y presidente del organismo, Marcelo Colombo, junto al obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.

Durante el encuentro, el sumo pontífice transmitió su entusiasmo por el itinerario y remarcó la importancia de encarar una agenda de fuerte impronta social y religiosa.

El mensaje clave transmitido al Episcopado

En el marco de las conversaciones, el Santo Padre hizo especial hincapié en la orientación que proyecta para sus actividades en territorio nacional.

Desde la representación eclesiástica señalaron que "el Papa manifestó su entusiasmo por el viaje y se mostró al tanto de las distintas opciones que se encuentran actualmente en estudio para su realización".

A su vez, destacaron "el deseo del Papa de que la visita tenga un carácter eminentemente pastoral" y remarcaron que el objetivo principal apunta a que la gira eclesiástica pueda "proyectarse más allá de los días del viaje, dejando frutos para la vida de la Iglesia y también para la sociedad argentina".

La coordinación logística y la agenda institucional

La preparación de la llegada papal avanza de manera simultánea en el plano eclesiástico y en el ámbito gubernamental.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza los encuentros informativos y logísticos con funcionarios de los distintos distritos subnacionales que formarán parte del recorrido oficial.

Con la fecha fijada para la segunda semana de noviembre, las mesas de trabajo evalúan los itinerarios definitivos, los dispositivos de seguridad y las actividades multitudinarias que encabezará el máximo líder de la Iglesia católica durante sus cuatro días de estadía en la Argentina.