El Papa León XIV ya tiene canción oficial para su visita a la Argentina

Tras el concurso llevado adelante a nivel nacional desde hace algo más de un mes, finalmente, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció cuál será la canción oficial de la visita del papa León XIV a nuestro país, que ocurrirá desde el 8 a 11 de noviembre.

La canción titulada "Argentina con el Papa León", es una obra realizada por los compositores Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, seleccionada a través del concurso convocado el pasado 7 de agosto.

"Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional", informó la Conferencia Episcopal Argentina, que agregó "sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza".

¿Cómo se realizó el concurso?

En tanto, el certamen convocó a compositores argentinos mayores de 18 años para presentar una obra original en castellano, con una duración de entre dos y cuatro minutos. El concurso no impuso un género musical determinado y permitió incorporar lenguas originarias de forma complementaria.

El Sumo Pontífice visitará Argentina, Uruguay y Perú (Archivo).

Las inscripciones estuvieron abiertas entre el 10 de agosto y el 10 de septiembre, y las obras fueron evaluadas por un jurado de especialistas del ámbito eclesial y musical entre el 11 y el 22 de septiembre.

Se definió la canción para la visita del papa León XIV (Redes).

El tema elegido se articula en torno al lema "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", presentado por la CEA el 21 de septiembre. La base del concurso se apoyó en reflexiones pastorales del pontífice expresadas en la exhortación Magnífica Humanitas 16, orientadas a la fraternidad, compromiso social y construcción de la comunión. El anuncio de la canción fue difundido por el vocero episcopal, padre Máximo, y la cuenta oficial de la Conferencia Episcopal Argentina en redes sociales.

Letra completa de "Argentina con el papa León"

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.

Operativo de Seguridad en Buenos Aires

Por otra parte, Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, brindó detalles sobre el operativo de seguridad para la visita del Sumo Pontífice y adelantó cortes de tránsito desde CABA.

El funcionario confirmó que "será feriado en la provincia el día 11 cuando visite la Basílica de Luján". "El Papa se mueve por tierra y eso significa que se cortará el tránsito desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Claypole, cuando visite Don Orione", detalló.

Javier Alonso dio detalles del tema Seguridad en Buenos Aires (Archivo).

"La visita a Don Orione está programada para las 9 de la mañana y se espera mucha gente en los alrededores. Por eso, desde la noche anterior vamos a estar garantizando la seguridad. Habrá un recorrido en papamóvil hasta el lugar para que puedan verlo. También habrá un gran parque en el Cotolengo para que puedan ver la visita", agregó.

Por otra parte, el funcionario explicó que "Luján es una ciudad atravesada por rutas nacionales, por autopistas. La idea es que haya cuatro grandes estacionamientos en los pueblos que están a pocos kilómetros, que la gente deje el auto allí y llegue caminando a la Basílica como si fuera una peregrinación".

Situación en Luján

Sobre la gran misa en Luján, Alonso dijo que "la idea es que la gente pueda ingresar ya el día martes desde la tarde para que puedan vivir el encuentro con los jóvenes y el miércoles celebrar la misa".

"En Luján, desde el día viernes comenzarán los cortes. Esperamos que desde el martes a la tarde la gente ya pueda ingresar a la ciudad y se montarán varios parques por donde pasará el papamóvil", concluyó.



