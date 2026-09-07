El paso a paso para que los jubilados confirmen si cobran bono y aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da inicio al calendario oficial de pagos de septiembre de 2026. Con la aplicación de la suba del 2,11% en las prestaciones y la acreditación del bono extraordinario de hasta $70.000, los jubilados y pensionados pueden controlar de manera simple los montos que tienen liquidados en su cuenta bancaria.

Para evitar traslados innecesarios y confirmar la fecha exacta de cobro junto con la acreditación del refuerzo económico, el organismo mantiene habilitada la consulta del recibo de liquidación desde la plataforma oficial Mi ANSES.

Paso a paso: cómo ver el recibo de sueldo en Mi ANSES

Ingresar al sitio web oficial anses.gob.ar o a la aplicación móvil Mi ANSES. Iniciar sesión digitando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección "Cobros" del menú principal. Seleccionar la opción "Consultar recibo de sueldo". Elegir el período correspondiente a septiembre de 2026.

Allí aparecerá detallado el concepto del haber mensual ajustado por movilidad y, en caso de corresponder según la escala de ingresos, el monto asignado bajo el rubro del bono extraordinario.

Jubilados: ¿Cobrás bono y aumento?

Cuánto se cobra según la categoría





El sistema reflejará las siguientes cifras finales en mano según el tipo de prestación: