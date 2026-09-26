El pedido rechazado a Javier Milei: por qué el bastón presidencial no pudo llevar a sus perros

El reconocido maestro orfebre Juan Carlos Pallarols reveló que se negó a modificar el bastón presidencial solicitado para Javier Milei, en una charla exclusiva con Crónica.

La propuesta buscaba incorporar las figuras de las mascotas del mandatario en la pieza tradicional, una solicitud que fue descartada de inmediato por el artesano para resguardar el valor institucional.

El creador de los atributos de mando explicó que este objeto representa a toda la Nación y no admite personalizaciones individuales. Por este motivo, la versión decorada con los perros fue completamente descartada y no pudo llegar a manos del Presidente.

Los límites en los símbolos patrios

Pallarols detalló cuáles son los elementos reglamentarios que deben respetarse de forma estricta durante la confección. Remarcó que existen pautas históricas que no se pueden alterar bajo ningún punto de vista técnico o estético.

"En el emblema patrio no se puede poner nada", sentenció de forma categórica el orfebre. El diseño debe contener el escudo nacional y un cardo representativo por cada provincia.

Incluye además tres pimpollos que rinden homenaje a las Islas del Atlántico Sur.

El significado de la madera elegida

La estructura principal del bastón fue labrada en plata pura junto a una madera autóctona de alta resistencia. El especialista enfatizó que este material fue seleccionado deliberadamente para simbolizar "lo que tendría que tener un presidente".

"La estructura es de una madera que tiene cualidades que tendría que tener un presidente: mantenerse recto siempre, no corromperse, brillar por sí solo", precisó.

Un cáliz de plata para el papa León XIV

En paralelo a la polémica por los atributos presidenciales, el orfebre trabaja en una pieza sacra destinada al Vaticano. Se trata de un cáliz especial realizado con plata pura y material bélico recolectado de la Guerra de Malvinas.