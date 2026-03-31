El plazo fijo siempre salva: ¿Cuánto se gana con una inversión de $625.000 a 30 días?

El plazo fijo se mantiene como una alternativa elegida por quienes buscan una forma simple y segura de hacer rendir sus ahorros en el corto plazo, por lo que en este caso descubrirás qué retorno puede generar una inversión de $625.000 en 30 días.

¿Cuánto puede generar una inversión de $625.000 en 30 días?

Según el simulador oficial del Banco Nación, invertir esa cantidad de dinero en un plazo fijo tradicional a través del canal electrónico genera en 30 días un rendimiento de $11.301,37, alcanzando un total de $636.301,37 al vencimiento.

¿Cuánto puede generar una inversión de $625.000 en 30 días?

Actualmente, la tasa de interés que ofrece se ubica en torno al 22% anual, lo que impacta directamente en el rendimiento final de la inversión. Este porcentaje, que puede ajustarse según las condiciones del mercado, sirve como referencia para calcular las ganancias y comparar con otras entidades que ofrecen tasas similares o más altas.

Plazo Fijo: ¿Cuánto se puede ganar con una inversión de $625.000 en otros bancos?

Banco Santander (20%): $10.273

Banco Galicia (21%): $10.787

Banco Provincia (23%): $11.815

BBVA (21%): $10.787

Banco Macro (24%): $12.329

Banco Credicoop (21%): $10.787

ICBC (22,5%): $11.558

Banco Ciudad (20%): $10.273