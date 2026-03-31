El plazo fijo siempre salva: ¿Cuánto se gana con una inversión de $625.000 a 30 días?
Con los rendimientos actuales de los plazos fijos, quienes buscan ahorrar pueden proyectar cuánto dinero pueden ganar en poco tiempo. En este contexto, se puede estimar qué retorno genera una inversión de $625.000 a 30 días según las tasas vigentes.
El plazo fijo se mantiene como una alternativa elegida por quienes buscan una forma simple y segura de hacer rendir sus ahorros en el corto plazo, por lo que en este caso descubrirás qué retorno puede generar una inversión de $625.000 en 30 días.
¿Cuánto puede generar una inversión de $625.000 en 30 días?
Según el simulador oficial del Banco Nación, invertir esa cantidad de dinero en un plazo fijo tradicional a través del canal electrónico genera en 30 días un rendimiento de $11.301,37, alcanzando un total de $636.301,37 al vencimiento.
Actualmente, la tasa de interés que ofrece se ubica en torno al 22% anual, lo que impacta directamente en el rendimiento final de la inversión. Este porcentaje, que puede ajustarse según las condiciones del mercado, sirve como referencia para calcular las ganancias y comparar con otras entidades que ofrecen tasas similares o más altas.
Plazo Fijo: ¿Cuánto se puede ganar con una inversión de $625.000 en otros bancos?
- Banco Santander (20%): $10.273
- Banco Galicia (21%): $10.787
- Banco Provincia (23%): $11.815
- BBVA (21%): $10.787
- Banco Macro (24%): $12.329
- Banco Credicoop (21%): $10.787
- ICBC (22,5%): $11.558
- Banco Ciudad (20%): $10.273
- Banco Bica (27%): $13.869
- Banco CMF (27,5%): $14.126
- Banco Comafi (21%): $10.787
- Banco de Comercio (25%): $12.842
- Banco de Corrientes (22%): $11.301
- Banco de Formosa (21%): $10.787
- Banco de Córdoba (25,5%): $13.099
- Banco del Chubut (24%): $12.329
- Banco del Sol (25,5%): $13.099
- Banco Dino (25%): $12.842
- Banco Hipotecario (23%): $11.815
- Banco Julio (23,5%): $12.072
- Banco Mariva (25%): $12.842
- Banco Masventas (24%): $12.329
- Banco Meridian (28,5%): $14.640
- Banco Tierra del Fuego (23%): $11.815
- Banco Voii (28%): $14.383
- Bibank (24%): $12.329
- Crédito Regional (28,5%): $14.640
- Reba (27%): $13.869