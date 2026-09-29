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El pronóstico anticipa lluvias para la Peregrinación a Luján: ¿Se suspende por el mal tiempo?

Miles de fieles se preparan para caminar hacia la Basílica durante el primer fin de semana de octubre. Las previsiones meteorológicas advierten sobre posibles precipitaciones y un importante descenso térmico.

Maia Burczynsky
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La 52ª Peregrinación a Luján se acerca y miles de fieles ya preparan sus mochilas para recorrer los kilómetros que separan el barrio porteño de Liniers de la Basílica

Sin embargo, el pronóstico meteorológico anticipa condiciones de inestabilidad y posibilidad de precipitaciones para el sábado 3 de octubre.

Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿La caminata se realizará con normalidad o podría suspenderse por las condiciones climáticas?

&nbsp;La lluvia acompañó a miles de fieles durante la edición anterior, que avanzaron hacia la Basílica de Luján pese a las condiciones climáticas adversas.&nbsp;
 La lluvia acompañó a miles de fieles durante la edición anterior, que avanzaron hacia la Basílica de Luján pese a las condiciones climáticas adversas. 

Peregrinación a Luján 2026: ¿Qué dice el pronóstico para el sábado 3 y domingo 4 de octubre?

Según el pronóstico compartido, el sábado 3 de octubre se presentará con condiciones de inestabilidad, especialmente durante la primera mitad de la jornada.

Para la mañana y el mediodía se anticipa una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, mientras que durante la tarde y la noche las posibilidades disminuirían a valores de entre el 0% y el 10%.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9 °C y una máxima de 20 °C. Por la mañana, los registros se ubicarían entre los 7 °C y los 12 °C, mientras que durante la segunda mitad del día alcanzarían entre 13 °C y 22 °C.

&nbsp;El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones de inestabilidad para el primer fin de semana de octubre.&nbsp;
 El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones de inestabilidad para el primer fin de semana de octubre. 

El domingo 4 de octubre, jornada en la que numerosos peregrinos completarán su recorrido, las condiciones tenderían a mejorar.

Se prevé cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones en los períodos indicados para la peregrinación a Lujan y temperaturas de entre 8 °C y 19 °C.

De todas maneras, se recomienda seguir de cerca el pronóstico del SMN porque las previsiones podrían modificarse a medida que se acerque el fin de semana. 

&nbsp;Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran durante la mañana y el mediodía del sábado 3, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones tenderían a mejorar.&nbsp;
 Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran durante la mañana y el mediodía del sábado 3, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones tenderían a mejorar. 

¿Se suspende la Peregrinación a Luján por las lluvias? 

Por el momento, no se informó una suspensión oficial de la Peregrinación Juvenil a Luján 2026

La organización mantiene la programación prevista para el sábado 3 y domingo 4 de octubre.  Además, contará con un operativo sanitario y de seguridad a lo largo de los aproximadamente 60 kilómetros del recorrido.

La columna principal partirá el sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, con destino a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

&nbsp;Miles de devotos recorrerán aproximadamente 60 kilómetros para llegar hasta los pies de la Virgen de Luján en una nueva manifestación de fe.&nbsp;
 Miles de devotos recorrerán aproximadamente 60 kilómetros para llegar hasta los pies de la Virgen de Luján en una nueva manifestación de fe. 

El horario de llegada a Luján dependerá del ritmo de cada peregrino, su condición física y las paradas que realice durante el recorrido. 

También existe la posibilidad de continuar el trayecto en micros particulares o mediante transporte público, especialmente para quienes presenten dificultades físicas, agotamiento o necesiten interrumpir la caminata por las condiciones climáticas

El domingo, a las 7, está prevista la misa central presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, en la Plaza Belgrano

&nbsp;El templo ubicado en Liniers será el punto de partida de la columna principal de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.&nbsp;
 El templo ubicado en Liniers será el punto de partida de la columna principal de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján. 

Recomendaciones para peregrinar bajo la lluvia 

Ante la posibilidad de precipitaciones y bajas temperaturas, es importante tomar algunas precauciones para completar el recorrido de manera segura:

  • Llevar un piloto o prenda impermeable liviana.

  • Utilizar zapatillas cómodas y previamente usadas.

  • Guardar medias de repuesto en una bolsa impermeable.

  • Llevar abrigo para la madrugada, cuando se esperan los registros térmicos más bajos.

  • Mantener una hidratación adecuada y realizar descansos durante el trayecto.

  • Consultar los puestos sanitarios ante cualquier malestar físico.

  • La organización también aconseja caminar acompañado.

  • Respetar el recorrido establecido. 

  • No continuar si el cuerpo presenta señales de agotamiento.

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