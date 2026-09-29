El pronóstico anticipa lluvias para la Peregrinación a Luján: ¿Se suspende por el mal tiempo?

La 52ª Peregrinación a Luján se acerca y miles de fieles ya preparan sus mochilas para recorrer los kilómetros que separan el barrio porteño de Liniers de la Basílica.

Sin embargo, el pronóstico meteorológico anticipa condiciones de inestabilidad y posibilidad de precipitaciones para el sábado 3 de octubre.

Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿La caminata se realizará con normalidad o podría suspenderse por las condiciones climáticas?

La lluvia acompañó a miles de fieles durante la edición anterior, que avanzaron hacia la Basílica de Luján pese a las condiciones climáticas adversas.

Peregrinación a Luján 2026: ¿Qué dice el pronóstico para el sábado 3 y domingo 4 de octubre?

Según el pronóstico compartido, el sábado 3 de octubre se presentará con condiciones de inestabilidad, especialmente durante la primera mitad de la jornada.

Para la mañana y el mediodía se anticipa una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, mientras que durante la tarde y la noche las posibilidades disminuirían a valores de entre el 0% y el 10%.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9 °C y una máxima de 20 °C. Por la mañana, los registros se ubicarían entre los 7 °C y los 12 °C, mientras que durante la segunda mitad del día alcanzarían entre 13 °C y 22 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones de inestabilidad para el primer fin de semana de octubre.

El domingo 4 de octubre, jornada en la que numerosos peregrinos completarán su recorrido, las condiciones tenderían a mejorar.

Se prevé cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones en los períodos indicados para la peregrinación a Lujan y temperaturas de entre 8 °C y 19 °C.

De todas maneras, se recomienda seguir de cerca el pronóstico del SMN porque las previsiones podrían modificarse a medida que se acerque el fin de semana.

Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran durante la mañana y el mediodía del sábado 3, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones tenderían a mejorar.

¿Se suspende la Peregrinación a Luján por las lluvias?

Por el momento, no se informó una suspensión oficial de la Peregrinación Juvenil a Luján 2026.

La organización mantiene la programación prevista para el sábado 3 y domingo 4 de octubre. Además, contará con un operativo sanitario y de seguridad a lo largo de los aproximadamente 60 kilómetros del recorrido.

La columna principal partirá el sábado a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, con destino a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Miles de devotos recorrerán aproximadamente 60 kilómetros para llegar hasta los pies de la Virgen de Luján en una nueva manifestación de fe.

El horario de llegada a Luján dependerá del ritmo de cada peregrino, su condición física y las paradas que realice durante el recorrido.

También existe la posibilidad de continuar el trayecto en micros particulares o mediante transporte público, especialmente para quienes presenten dificultades físicas, agotamiento o necesiten interrumpir la caminata por las condiciones climáticas.

El domingo, a las 7, está prevista la misa central presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, en la Plaza Belgrano

El templo ubicado en Liniers será el punto de partida de la columna principal de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.

Recomendaciones para peregrinar bajo la lluvia

Ante la posibilidad de precipitaciones y bajas temperaturas, es importante tomar algunas precauciones para completar el recorrido de manera segura: