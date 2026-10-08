El pronóstico anticipa que Buenos Aires tendrá varios días sin sol: ¿Hasta cuándo seguirá el mal tiempo?

Tras las tormentas del miércoles, el pronóstico del tiempo se actualizó y anticipa que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá varios días sin sol y marcados por la inestabilidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 8 de octubre estará nublado, con algunas lloviznas por la tarde y una temperatura máxima que apenas tocará los 19 °C.

Además, tras la niebla de las primeras horas, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, provenientes del sudeste y el sur.

El pronóstico extendido del SMN muestra que este será el comienzo de varios días con inestabilidad y poca presencia de sol en el AMBA.

Entre los fenómenos previstos, el organismo anticipa lloviznas, lluvias y nuevas ráfagas de viento en el AMBA y la provincia de Buenos Aires.

Cómo estará el tiempo este jueves y viernes en Buenos Aires

El jueves 8 empezó con cielo nublado y tendrá algunas lloviznas hacia la tarde, mientras que la temperatura máxima llegará a 19 °C y habrá ráfagas de hasta 50 km/h.

Jueves : nublado, con lloviznas por la tarde y ráfagas de hasta 50 km/h.

: nublado, con lloviznas por la tarde y ráfagas de hasta 50 km/h. Viernes : seguirá nublado, con algunas lluvias aisladas y una máxima de 17 °C.

: seguirá nublado, con algunas lluvias aisladas y una máxima de 17 °C. Viento: predominará del sur y sudeste, con ráfagas durante distintos momentos de ambas jornadas.

Así estará el tiempo en las próximas horas (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El clima para el fin de semana

El sábado 10 continuará la inestabilidad en Buenos Aires, con lluvias aisladas durante buena parte del día, mientras que el domingo estará mayormente nublado y con bajas chances de precipitaciones.

Se espera que el fin de semana haya lluvias nuevamente en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Sábado : lluvias aisladas, entre 13 y 17 °C y viento del sur.

: lluvias aisladas, entre 13 y 17 °C y viento del sur. Domingo : cielo mayormente nublado, entre 12 y 19 °C y sin lluvias importantes.

: cielo mayormente nublado, entre 12 y 19 °C y sin lluvias importantes. Sol: las condiciones seguirán siendo poco favorables para que aparezca durante varias horas.

¿Cuándo mejora el tiempo?

La mejora comenzará a notarse hacia el domingo, cuando las probabilidades de lluvia bajen al mínimo, aunque el cielo continuará mayormente cubierto durante toda la jornada, según indica el SMN.

El lunes 12 habrá 0% de probabilidad de precipitaciones, pero el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde y la noche.

Pronóstico del tiempo para el lunes 12, día en que se espera una mejora en las condiciones (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Desde qué día el sol se hará presente nuevamente

El lunes será el primer día con condiciones más estables y sin lluvias, aunque el SMN todavía anticipa bastante nubosidad, por lo que el regreso del sol será gradual y no necesariamente a pleno.

Las previsiones extendidas indican que el martes y el miércoles de la próxima semana también tendrán bastante nubosidad en el AMBA, por lo que el sol todavía podría hacerse esperar.

Así las cosas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional marca varios días con cielo cubierto, lluvias o lloviznas entre el jueves y el sábado, mientras que desde el domingo comenzará una mejora que se consolidará el lunes.