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Viernes, 2 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
DOLOR

El pronóstico anticipó lluvias y tormentas durante la Peregrinación a Luján: cómo estará el clima, hora por hora

La caminata hacia la basílica va a comenzar este sábado con tiempo bastante inestable, tormentas aisladas y temperaturas frescas según el pronóstico del SMN. Conocé el clima durante todo el recorrido.

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Este sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, una caminata de aproximadamente 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta la Basílica de Luján.

La partida oficial será a las 10 y miles de fieles recorrerán el trayecto.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el inicio podría haber tormentas aisladas y temperaturas bajas.

Se espera que el tiempo mejore para la jornada del sábado. Para el domingo, el panorama se ve más estable, sin precipitaciones y con una mañana fría durante la llegada.

Cómo estará el clima en Liniers

El comienzo de la peregrinación va a estar marcado por condiciones inestables. Este sábado se esperan tormentas aisladas, principalmente durante la mañana y la tarde.

El pronóstico anticipó lluvias y tormentas durante la Peregrinación a Luján: cómo estará el clima, hora por hora

Al momento de la partida, en Liniers, se espera un ambiente fresco, con una temperatura que ronda los 12 °C. Durante toda la jornada la máxima podría alcanzar los 16° C.

Desde Liniers hasta Luján

El recorrido va a atravesar Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de Luján. El tiempo puede cambiar según el lugar y momento del día.

  • Tres de febrero: comenzaría con tormentas aisladas y temperaturas bajas.

  • La Matanza: nubosidad y lluvias aisladas.

  • Morón: inestabilidad cerca del mediodía.

  • Ituzaingó: se espera un cielo cubierto.

  • Merlo: cielo nublado, con probabilidad de lluvias.

  • Moreno: condiciones estables.

  • General Rodríguez: tarde y noche de abundante nubosidad, baja probabilidad de lluvia.

  • Luján: para la llegada se espera un tiempo estable y sin lluvias con temperaturas frías.

Es recomendable llevar un impermeable o campera resistente al agua. También conviene tener abrigo para enfrentar las horas más frías, especialmente por la madrugada y llevar ropa que se pueda adaptar para todos los cambios de temperatura.

Durante el trayecto se recomienda también consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles cambios.




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