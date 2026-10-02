El pronóstico anticipó lluvias y tormentas durante la Peregrinación a Luján: cómo estará el clima, hora por hora
La caminata hacia la basílica va a comenzar este sábado con tiempo bastante inestable, tormentas aisladas y temperaturas frescas según el pronóstico del SMN. Conocé el clima durante todo el recorrido.
Este sábado 3 y domingo 4 de octubre se realizará la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, una caminata de aproximadamente 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta la Basílica de Luján.
La partida oficial será a las 10 y miles de fieles recorrerán el trayecto.
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el inicio podría haber tormentas aisladas y temperaturas bajas.
Se espera que el tiempo mejore para la jornada del sábado. Para el domingo, el panorama se ve más estable, sin precipitaciones y con una mañana fría durante la llegada.
Cómo estará el clima en Liniers
El comienzo de la peregrinación va a estar marcado por condiciones inestables. Este sábado se esperan tormentas aisladas, principalmente durante la mañana y la tarde.
Al momento de la partida, en Liniers, se espera un ambiente fresco, con una temperatura que ronda los 12 °C. Durante toda la jornada la máxima podría alcanzar los 16° C.
Desde Liniers hasta Luján
El recorrido va a atravesar Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez antes de Luján. El tiempo puede cambiar según el lugar y momento del día.
Tres de febrero: comenzaría con tormentas aisladas y temperaturas bajas.
La Matanza: nubosidad y lluvias aisladas.
Morón: inestabilidad cerca del mediodía.
Ituzaingó: se espera un cielo cubierto.
Merlo: cielo nublado, con probabilidad de lluvias.
Moreno: condiciones estables.
General Rodríguez: tarde y noche de abundante nubosidad, baja probabilidad de lluvia.
Luján: para la llegada se espera un tiempo estable y sin lluvias con temperaturas frías.
Es recomendable llevar un impermeable o campera resistente al agua. También conviene tener abrigo para enfrentar las horas más frías, especialmente por la madrugada y llevar ropa que se pueda adaptar para todos los cambios de temperatura.
Durante el trayecto se recomienda también consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles cambios.