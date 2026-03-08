El pronóstico cambió para el AMBA y las lluvias se anticiparían

El alivio térmico se instaló en Buenos Aires, pero la estabilidad climática tiene los días contados.

Luego de un cierre de semana con marcas agradables, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresa en un período de nubosidad variable que desembocaría en episodios de inestabilidad antes de lo previsto originalmente.

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada dominada por nubes, con una temperatura mínima de 17°C y una máxima que alcanzará los 24°C.

El martes mantendrá una tónica similar, con un cielo que pasará de despejado a parcialmente cubierto y registros térmicos que oscilarán entre los 17°C y los 25°C.

Proyecciones contrapuestas para el cierre de semana

La incertidumbre surge a partir del miércoles. Mientras el organismo oficial estima un ascenso de la temperatura hasta los 27°C con cielo mayormente nublado pero sin agua, otros reportes técnicos modificaron sus previsiones.

El SMN advirtió sobre un cambio en la tendencia y señaló que existen probabilidades de precipitaciones para los días jueves y viernes. Según este el Servicio, ambas jornadas cuentan actualmente con un 50% de posibilidades de registrar lluvias de carácter débil.

Cronograma de la inestabilidad

De confirmarse el nuevo escenario, el fenómeno meteorológico se manifestaría en dos momentos distintos.

El jueves se esperan chaparrones hacia el mediodía, con una temperatura máxima de 27°C. Mientras que e viernes, las precipitaciones llegarían durante la tarde, en una jornada que presentaría el pico térmico de la semana con 28°C.

Por el momento, el SMN mantiene una postura más conservadora, proyectando un jueves y viernes con nubosidad persistente y mínimas de 20°C, pero sin registrar caídas de agua en su sistema de alertas extendido.