El pueblo "fantasma" que quedó bajo el agua: una aventura para bucear entre ruinas

En Argentina hay numerosos pueblos "fantasma" que, por diferentes motivos, terminaron prácticamente borrados del mapa.

La migración de sus habitantes, el cierre de estaciones ferroviarias o la construcción de nuevas obras de infraestructura dejaron localidades enteras detenidas en el tiempo.

En Córdoba existe un caso sorprendente: una pequeña localidad debió ser inundada para permitir la instalación de un dique. Décadas después, sus restos permanecen bajo la superficie y dieron origen a un destino casi surrealista que invita a bucear entre las ruinas.

El buceo permite explorar de cerca estructuras sumergidas y descubrir una faceta completamente diferente de Piedras Moras.

Una escapada diferente en Córdoba

El Dique Piedras Moras es un gran embalse ubicado en el centro de la provincia de Córdoba, más precisamente en la localidad de Almafuerte, donde se extiende sobre el río Ctalamochita.

Fue construido durante la década de 1970 como parte de una importante obra hidráulica, y su creación transformó por completo la zona, ya que para concretar el proyecto fue necesario inundar el antiguo pueblo que se encontraba allí.

Las características del embalse lo convirtieron en un escenario elegido para realizar diferentes experiencias acuáticas.

Entre los restos sumergidos aparecen la capilla de San José, el antiguo cementerio, viviendas, una escuela, estancias y un puente. Estas construcciones transformaron las profundidades en una suerte de cápsula del tiempo que atrae especialmente a los amantes del buceo.

Uno de los puntos más impresionantes es la antigua Usina La Cascada, una construcción de arquitectura inglesa vinculada al aprovechamiento hidroeléctrico de la zona. Sus estructuras forman parte de los sitios emblemáticos de las inmersiones.

Las inmersiones permiten adentrarse entre estructuras cubiertas por el agua y observar los rastros que el paso del tiempo dejó en ellas.

Con el paso de los años, Piedras Moras se convirtió en un concurrido destino recreativo. Sus costas, playas y aguas cristalinas atraen especialmente durante los meses cálidos y ofrecen diferentes alternativas para disfrutar de una escapada.

Una de sus particularidades es la ausencia de navegación a motor, lo que favorece un ambiente tranquilo. Kayak, remo, vela y buceo aparecen entre las principales propuestas para descubrir el embalse desde diferentes perspectivas.

Las costas de Piedras Moras ofrecen sectores de playa ideales para refrescarse y disfrutar durante los días de calor.

Sus playas permiten pasar una jornada frente al lago, mientras que las alternativas náuticas suman opciones para quienes prefieren una experiencia activa sobre la superficie.

Además, los paradores ofrecen propuestas gastronómicas y actividades durante el día y la noche. El entorno cuenta también con un club de vela, consolidando al lago como uno de los grandes espacios recreativos de Almafuerte.

El kayak es una de las alternativas para recorrer tranquilamente el enorme espejo de agua y contemplar el paisaje desde otra perspectiva.

De esta manera, Piedras Moras reúne dos escapadas en un mismo destino: arriba, playas y actividades náuticas; debajo, un antiguo asentamiento que conserva parte de la memoria de la región y convierte cada inmersión en un verdadero viaje en el tiempo.

Sin dudas, propone un viaje difícil de comparar con otros destinos serranos. Un lugar donde disfrutar del presente también significa asomarse a una historia que, literalmente, permanece bajo el agua.

Algunas estructuras pueden recorrerse desde el agua y ofrecen una de las postales más curiosas de este destino cordobés.

Los 5 motivos para visitar el Dique Piedras Moras

Descubrir una historia bajo el agua: el embalse guarda restos de antiguas construcciones que quedaron sumergidas tras la realización de la obra hidráulica.

Vivir una experiencia de buceo diferente: sus profundidades permiten explorar estructuras y vestigios que transforman cada inmersión en un particular viaje al pasado.

Disfrutar de sus playas: las costas ofrecen espacios para descansar, refrescarse y pasar una jornada frente al agua durante los meses más cálidos.

Practicar deportes náuticos: kayak, remo y vela permiten recorrer Piedras Moras y descubrir sus paisajes desde diferentes perspectivas.