El secreto para abrir una botella de vino y sacar el corcho entero en pocos segundos

Abrir una botella de vino parece una tarea sencilla, pero puede convertirse rápidamente en un problema cuando el corcho se parte, queda atascado en el cuello o pequeños restos terminan cayendo dentro de la bebida.

Sin embargo, existe una técnica sencilla para reducir las posibilidades de romperlo durante la apertura. El secreto no requiere herramientas especiales: consiste en colocar correctamente el sacacorchos y, sobre todo, evitar movimientos bruscos al momento de extraerlo.

La espiral debe ingresar por el centro del corcho y mantenerse recta para conseguir un mejor agarre.

¿Cómo descorchar una botella de vino sin romper el corcho?

El primer paso consiste en retirar completamente la cápsula que cubre la parte superior y limpiar el borde de la botella. De esta manera, queda a la vista el centro del corcho, un punto fundamental para colocar correctamente la espiral.

Luego hay que apoyar la punta del sacacorchos lo más cerca posible del centro y comenzar a girarlo lentamente. Es importante mantenerlo recto para que la espiral avance por el interior del tapón y no termine atravesando uno de sus laterales.

Para aplicar este sencillo truco solo se necesita un sacacorchos convencional y seguir algunos cuidados durante la apertura.

Otro detalle fundamental es no introducir la espiral hasta perforar completamente la base del corcho, ya que esto puede desprender pequeñas partículas hacia el vino. Al mismo tiempo, si queda demasiado afuera, habrá poco agarre y aumentará el riesgo de que el tapón se quiebre al tirar.

Una vez colocado, llega el paso más importante: en lugar de intentar sacarlo de un tirón, conviene ejercer una fuerza progresiva y constante hacia arriba. Si se utiliza un sacacorchos de dos tiempos, es recomendable aprovechar ambos puntos de apoyo para realizar la extracción gradualmente y con mayor control.

El procedimiento correcto permite retirar el corcho progresivamente y sin realizar movimientos bruscos.

¿Qué hacer si el corcho está seco o comienza a romperse?

Los tapones más antiguos, secos o deteriorados requieren todavía más cuidado. En estos casos, hay que evitar torcerlos, inclinarlos o realizar movimientos rápidos, ya que podrían desintegrarse con mayor facilidad.

Si el corcho empieza a quebrarse, tampoco conviene seguir tirando con fuerza. Una opción es volver a introducir cuidadosamente la espiral en la parte que permanece dentro, buscando un sector firme y retirándolo poco a poco.

En caso de que algunos fragmentos caigan dentro de la botella, el vino no necesariamente debe descartarse. Puede pasarse lentamente por un colador fino hacia un decantador o recipiente limpio para retirar los restos antes de servirlo.

Los tirones y movimientos laterales pueden aumentar las posibilidades de que un corcho seco o deteriorado termine rompiéndose.

Errores que pueden hacer que el corcho se rompa