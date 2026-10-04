Pronóstico semanal: el SMN anticipó cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

El clima tendrá algunos cambios durante los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas que irán variando y un regreso de las lluvias previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el pronóstico, las precipitaciones volverán después de varios días con condiciones más estables. Además, se esperan modificaciones en las marcas térmicas que marcarán el tiempo en la región durante la semana.

¿Cuándo regresan las precipitaciones según el SMN?





Este domingo 4 de octubre se presenta con condiciones estables en el AMBA, aunque con presencia de neblina durante las primeras horas. La temperatura llegará a los 23 grados, con una mínima de 10, mientras que el viento soplará del noreste con intensidad moderada.

El lunes 5 continuará con tiempo mayormente estable y cielo parcialmente nublado. Se espera una máxima de 20 grados y una mínima de 14, con viento moderado del este durante buena parte de la jornada.

El cambio comenzaría a notarse el martes 6, cuando podrían registrarse lluvias débiles y cielo parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones ronda el 50%, con una máxima de 20 grados y una mínima de 12, además de viento moderado del noreste.

¿Cuándo regresan las precipitaciones según el SMN?

Para el miércoles 7 se espera el regreso más marcado de las lluvias, con una probabilidad que alcanza el 80% y alrededor de 3,5 milímetros acumulados. La temperatura se moverá entre los 14 y los 18 grados, mientras que el viento soplará del este con ráfagas de mayor intensidad.

El jueves 8 las precipitaciones darían una tregua y se prevé cielo parcialmente nublado. La máxima será de 18 grados y la mínima de 14, aunque continuará el viento del este, con velocidades que podrían alcanzar los 47 kilómetros por hora.

El viernes 9 volverían las lluvias débiles, con cielo cubierto y una probabilidad del 70%. Se esperan entre 14 y 17 grados y viento fuerte del sudeste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 66 kilómetros por hora.

Finalmente, el sábado 10 continuaría el tiempo inestable, con lluvias débiles y cielo cubierto. La probabilidad de precipitaciones alcanzaría el 80%, con una mínima de 14 grados y una máxima de 18, mientras que el viento seguiría soplando del sudeste con ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora.