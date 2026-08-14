El sol sigue sin aparecer y se acercan las lluvias: así estará el clima en Buenos Aires hoy, viernes 14 de agosto

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este viernes 14 de agosto una jornada marcada por el cielo mayormente nublado y temperaturas menos frescas. Según el pronóstico, el sol volverá a quedar relegado, mientras se prepara un fuerte cambio de tiempo con lluvias para el fin de semana.

Durante la mañana, el organismo prevé la posibilidad de algunas lloviznas, con una probabilidad de entre 10% y 40%. La temperatura rondará los 10 grados, mientras que el viento soplará del este a una velocidad de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, el cielo permanecerá completamente nublado y habrá pocas posibilidades de precipitaciones, de apenas un 10%. El viento disminuirá su intensidad y continuará soplando del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, se mantendrá el cielo muy nublado y la temperatura llegará a los 13 grados. El viento seguirá soplando del este, con una intensidad similar a la prevista para la tarde.

Para las 8 de este viernes, el SMN estima un 81% de humedad, mientras que el sitio especializado Meteored prevé que podría alcanzar el 87%. Estos valores anticipan una jornada con un ambiente pesado y húmedo, sensación que se verá acentuada por la escasa presencia de viento.

Pronóstico del tiempo para este viernes 14 de agosto en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

A diferencia del pronóstico del organismo estatal, la plataforma no prevé lluvias para esta jornada. Sin embargo, coincide en que el sol seguirá sin aparecer, ya que anticipa un cielo completamente cubierto durante todo el día.

En cuanto al viento, Meteored también anticipa valores similares a los del SMN, con velocidades bajas y sin ráfagas de intensidad.

¿Cuándo llegan las fuertes lluvias a Buenos Aires?

El sábado será el día más complicado del fin de semana. Se espera una jornada con temperaturas de entre 12 y 16 grados, cielo mayormente nublado y chances de lluvias aisladas durante la tarde y la noche, de entre 10% y 40% según el SMN. Por su parte, Meteored eleva la probabilidad de precipitaciones hasta el 70%.

Para el domingo, en cambio, el SMN ya no prevé lluvias, aunque sí anticipa niebla y cielo nublado durante buena parte de la jornada. La temperatura será más agradable, con una mínima de 13 grados y una máxima de 18.

Clima para este sábado y domingo en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Alertas meteorológicas del SMN para este viernes 14 de agosto

El Servicio Meteorológico mantiene para este viernes 14 de agosto alertas amarillas por nevadas, vientos fuertes, tormentas y frío extremo en distintas zonas de siete provincias.

En Río Negro, Neuquén y Mendoza, rige una alerta amarilla por nevadas persistentes y de variada intensidad. El fenómeno puede provocar acumulación de nieve y afectar la circulación en algunos sectores.

En tanto, hay una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de Santiago del Estero y La Rioja. Según informó el SMN, "la zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h".

Por otro lado, Misiones permanece bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, que podrían estar acompañadas por caída ocasional de granizo y frecuente actividad eléctrica. El organismo estima valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros.

Finalmente, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo para el oeste de Santa Cruz. Allí se esperan temperaturas que pueden resultar "peligrosas". En Río Gallegos, por ejemplo, está prevista una mínima de -1 grado.