El "Súper Niño" crece y pasa a "Niño Godzilla": alertan por un posible récord histórico de temperatura y muchas lluvias

El fenómeno climático de Súper Niño continúa intensificándose y podría convertirse en uno de los episodios más extremos de los que se tenga registro.

De hecho, las temperaturas del océano Pacífico alcanzaron valores extraordinarios y los últimos pronósticos anticipan que su fortalecimiento continuará durante los próximos meses.

Los especialistas advierten, en este contexto, sobre la posibilidad de que se desarrolle un evento de características históricas, conocido popularmente como "El Niño Godzilla".

El fenómeno puede favorecer precipitaciones abundantes, tormentas intensas y episodios de inestabilidad en diferentes zonas de Argentina.

¿Qué es El Niño Godzilla y por qué recibe ese nombre?

El término "El Niño Godzilla" se utiliza popularmente para describir episodios del Niño y el Súper Niño que alcanzan una intensidad excepcional o poco conocida.

No se trata de una clasificación científica oficial, sino de una expresión que hace referencia a la magnitud del fenómeno y a su capacidad para alterar las condiciones meteorológicas en diferentes regiones del planeta.

El apodo hace referencia a la magnitud que puede alcanzar el fenómeno climático y a sus posibles efectos extremos en distintas regiones del planeta. (Imagen ilustrativa)

El apodo ganó notoriedad durante el episodio de 2015-2016, considerado uno de los más intensos registrados.

En aquel momento, un climatólogo de la NASA Bill Patzert utilizó la comparación con el famoso monstruo japonés para ilustrar la dimensión que podía alcanzar el calentamiento del océano Pacífico.

A diferencia de un evento moderado, un Súper Niño presenta anomalías térmicas mucho más pronunciadas, capaces de modificar la circulación atmosférica y favorecer cambios importantes en las precipitaciones.

Sin embargo, esto no significa que todos los países experimenten las mismas consecuencias, ya que sus efectos dependen de la ubicación geográfica y de otros factores climáticos.

El calentamiento extraordinario de las aguas del Pacífico ecuatorial es uno de los principales indicadores de la intensidad de El Niño.

El Niño Godzilla: ¿Qué dicen los especialistas sobre el posible récord?

Según el informe publicado el 10 de septiembre por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial oriental ya presentan anomalías superiores a los 3° respecto de los valores habituales.

En particular, el índice Niño 1+2 alcanzó una anomalía de +3,4 °C, mientras que la región Niño 3.4 registró +1,8 °C, indicadores que reflejan el avance del calentamiento oceánico.

Es decir, el agua del océano está mucho más caliente de lo normal en distintas zonas del Pacífico.

Este calentamiento altera el comportamiento de la atmósfera y puede modificar la circulación de los vientos y la formación de lluvias, provocando cambios en el clima de diferentes regiones del mundo, incluso a miles de kilómetros de distancia.

Las aguas del Pacífico ecuatorial registran anomalías térmicas superiores a los 3 °C, un indicador del fortalecimiento de El Niño.

El organismo estimó que existe más del 90% de probabilidad de que se desarrolle un episodio muy fuerte durante los próximos meses.

Además, calculó un 75% de posibilidades de que, entre octubre y diciembre, se alcance una intensidad que supere los registros anteriores de su índice relativo, cuya serie histórica comienza en 1950.

Las proyecciones experimentales del laboratorio GFDL de la NOAA también anticipan un evento de intensidad histórica, aunque mantienen cierto margen de incertidumbre respecto de su punto máximo.

Cabe aclarar que estas cifras corresponden al calentamiento del océano y no significan que la temperatura del aire vaya a aumentar automáticamente en esa misma proporción.

El calentamiento anormal del océano modifica la circulación de los vientos y altera la distribución de las lluvias a escala mundial.

¿Qué consecuencias podría tener en Argentina y el resto del mundo?

El Niño es un fenómeno natural caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, que modifica la circulación atmosférica y altera la distribución de las precipitaciones.

Cuando alcanza una intensidad elevada, sus efectos pueden extenderse a diferentes continentes, favoreciendo lluvias abundantes en determinadas regiones y condiciones de sequía en otras.

En Sudamérica, estos cambios pueden traducirse en mayores precipitaciones, crecidas de ríos y episodios de inestabilidad, mientras que algunas zonas de Asia y Oceanía pueden experimentar una disminución de las lluvias.

Las proyecciones muestran cómo podrían distribuirse las anomalías térmicas durante los próximos meses, con diferencias entre regiones.

Para Argentina, el escenario requiere especial atención durante la primavera y el verano, principalmente por la posibilidad de precipitaciones superiores a los valores habituales en sectores del centro y noreste del país.

Sin embargo, un evento intenso no garantiza que todas las regiones experimenten condiciones extremas.

Su impacto depende de otros factores atmosféricos y de la evolución de los sistemas meteorológicos locales.

De cara al verano 2026-2027, los especialistas continuarán observando las temperaturas oceánicas y el comportamiento de la atmósfera para determinar si finalmente se concreta el récord previsto.

El avance de El Niño puede favorecer precipitaciones superiores a los valores habituales en sectores del centro y noreste argentino.

El Niño Godzilla: 5 recomendaciones para prevenir riesgos ante fenómenos extremos

Ante la posibilidad de lluvias intensas, tormentas y temperaturas elevadas, es importante adoptar algunas medidas preventivas para reducir riesgos: