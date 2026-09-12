El Súper Niño se dispara al 75% de probabilidad y pone en alerta al campo argentino

El fenómeno de El Niño, que va a marcar la campaña agrícola 2026/27, gana fuerza semana a semana y ya exhibe un acople claro entre el océano y la atmósfera. Según un informe especial de Aprilis Soluciones Meteorológicas elaborado para la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA), la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad excepcional entre octubre y diciembre subió del 69% al 75% respecto de la medición anterior.

El trabajo, con corte al 11 de septiembre, cruzó datos del Centro de Predicción Climática (CPC) de Estados Unidos con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), el INTA y organismos provinciales. Para la Argentina, el escenario mejora el potencial de la campaña gruesa, aunque también dispara los riesgos de excesos hídricos, tormentas severas y problemas logísticos.

Un fenómeno que no se veía desde 1950

De acuerdo con el informe, existe un 75% de probabilidad de que el índice RONI trimestral supere los +2,5 °C entre octubre y diciembre, un valor que los técnicos asocian directamente con una intensidad sin antecedentes desde mediados del siglo pasado.

Según un informe especial de Aprilis Soluciones Meteorológicas, la probabilidad de que El Niño alcance una intensidad excepcional entre octubre y diciembre subió del 69% al 75% respecto de la medición anterior.

La chance de que el fenómeno se mantenga en la categoría "muy fuerte" supera el 90% hasta el trimestre noviembre-enero, aunque después empieza a ceder: baja al 75% para diciembre-febrero y al 39% para enero-marzo, lo que anticipa un debilitamiento hacia el final del verano. De todos modos, los especialistas aclararon que una mayor intensidad del fenómeno no garantiza impactos más fuertes en todas las regiones, porque también entran en juego otras variables atmosféricas.

Más lluvias, pero también más riesgo de anegamientos

Los modelos estacionales proyectan, para diciembre, enero y febrero, precipitaciones por encima de los valores normales sobre el centro y el este de la Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. En paralelo, aparece una amplia zona con déficit de lluvias en el centro y el norte de Brasil. Ese contraste, según el informe, "respalda la posibilidad de una campaña argentina con buena provisión de agua", aunque también "eleva el riesgo de excesos, tormentas, anegamientos y problemas logísticos".

Para la primavera, el pronóstico trimestral del SMN para septiembre-noviembre marca mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal en el norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa y el sudoeste bonaerense. En el centro-oeste de Formosa y Chaco, y en sectores del este de Salta y Santiago del Estero, se esperan valores normales, mientras que el NOA quedaría en un rango normal o inferior a lo normal.