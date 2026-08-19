El TramBus de CABA alarga su recorrido y llegará hasta Aeroparque: cuándo empieza a funcionar

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la incorporación del TramBus, un nuevo servicio que recorrerá cerca de 20 kilómetros y atravesará diferentes barrios porteños.

Este nuevo trayecto une Nueva Pompeya y el aeropuerto metropolitano, con decenas de paradas distribuidas a lo largo del camino y colabora a la conectividad con las líneas subte y trenes.

TramBus de CABA: ¿Cómo será el recorrido hasta Aeroparque?

La Traza 1 (T1) será uno de los ejes centrales del nuevo sistema. Su recorrido comenzará en el Centro de Trasbordo de Avenida Sáenz, en Nueva Pompeya, y permitirá llegar hasta el Aeropuerto Jorge Newbery mediante carriles exclusivos y preferenciales.

En dirección norte, las unidades circularán por avenida Sáenz, avenida La Plata, avenida Rivadavia, avenida Ángel Gallardo y avenida Juan B. Justo, para continuar posteriormente por la Costanera hasta Aeroparque.

En sentido contrario, el servicio pasarán por Costanera Rafael Obligado, Dorrego, Juan B. Justo, Honorio Pueyrredón y José María Moreno antes de regresar a Sáenz.

Una de sus principales ventajas será la conectividad. El trazado permitirá realizar combinaciones con cinco líneas de subte -A, B, D, E y H- y diferentes servicios ferroviarios, incluidos los ferrocarriles Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento.

¿Cuántas paradas tendrá el TramBus?

Las estaciones estarán distribuidas aproximadamente cada 500 metros. A su vez, algunos paradores tendrán características especiales por encontrarse en puntos estratégicos de combinación con otros medios de transporte.

En cuanto a los horarios, todavía no fue difundida oficialmente una franja completa de funcionamiento para la futura T1. Lo que sí está previsto es una frecuencia aproximada de un vehículo cada cuatro minutos durante las horas pico, una característica pensada para agilizar los viajes de los cerca de 50.000 pasajeros diarios que podría transportar.

Respecto del precio, durante esta etapa experimental se mantiene la tarifa correspondiente al recorrido de la línea 34. Por lo tanto, el valor depende del cuadro tarifario vigente para los colectivos bajo jurisdicción porteña.

Con la construcción de decenas de nuevos paradores y el desarrollo de infraestructura específica, el TramBus se encamina así a convertirse en una nueva pieza del transporte público de CABA, con Aeroparque como uno de sus puntos estratégicos y una conexión directa entre el norte y el sur porteño.