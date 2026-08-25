El transporte público aumentará en septiembre: cuánto costará el boleto de colectivo, subte y tren

El comienzo de septiembre traerá nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde el martes 1, colectivos, subte y trenes actualizarán sus tarifas, con incrementos diferentes según el servicio y la jurisdicción.

Aumenta el boleto del colectivo

Los colectivos aumentarán el costo de su servicio según jurisdicción, si bien aún resta la confirmación oficial.

En Provincia de Buenos Aires, las líneas identificadas con números desde el 200 en adelante aumentarán un 4,3%.

Con la SUBE registrada, los valores desde septiembre serán:

$1.158,97 para viajes de hasta 3 kilómetros;

$1.303,83 para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros;

$1.448,71 entre 6 y 12 kilómetros;

$1.738,45 entre 12 y 27 kilómetros;

$2.043,84 cuando el trayecto supere los 27 kilómetros.

Viajar en colectivo será más caro desde septiembre.

En Ciudad de Buenos Aires, las 28 líneas que circulan exclusivamente dentro de CABA tendrán una suba del 4,1%.

Recorridos de hasta 3 kilómetros: $887,87;

Entre 3 y 6 kilómetros: $986,57;

De 6 a 12 kilómetros: $1.062,56;

12 a 27 kilómetros: $1.138,61.

Las líneas porteñas comprendidas en esta actualización son la 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

El boleto de los colectivos de Provincia y CABA aumentará en septiembre.

Estos incrementos forman parte del mecanismo de revisión mensual que toma como referencia el último dato disponible de inflación y le suma dos puntos porcentuales.

Hasta agosto, los aumentos acumulados el colectivos de Provincia alcanzaron el 68,76%, mientras que en los de CABA acumularon una suba del 43,70%.

Aumenta el boleto del subte

El subte también modificará su tarifa a partir del 1 de septiembre. El viaje pasará de $1.684 a $1.753,04, de acuerdo con el aumento del 4% autorizado por el Gobierno porteño.

El esquema de descuentos para pasajeros frecuentes continuará vigente: quienes realicen entre 21 y 30 viajes mensuales abonarán $1.402,40 por cada viaje; entre 31 y 40, $1.227,10; y desde el viaje 41, $1.051,80. Para los primeros 20 viajes, el valor será de $1.753.

También seguirán disponibles el boleto estudiantil, los abonos sociales y los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y quienes se encuentren en lista de espera.

El subte también aumentará su tarifa en septiembre.

Aumenta el pasaje del tren

El incremento alcanzará al boleto mínimo de las líneas de los ferrocarriles Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

Se trata del último tramo del esquema de actualización autorizado por el Gobierno nacional.

El boleto mínimo de los trenes será uno de los que tendrá una mayor suba porcentual: pasará de $420 a $480 para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada, lo que representa un incremento del 14,29%.