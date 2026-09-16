El verdadero significado del guiño de un camión en la ruta: ¿Por qué hay que tener cuidado?

Circular detrás de un vehículo de gran porte en una ruta de doble mano requiere extremar las precauciones, especialmente cuando llega el momento de realizar un sobrepaso.

En ese contexto, las luces de giro cumplen un papel fundamental y pueden transmitir información importante para quienes vienen detrás. Sin embargo, existe una señal que durante años generó interpretaciones diferentes y que, si se entiende de manera equivocada, puede derivar en una situación de riesgo.

La luz de giro izquierda tiene una interpretación específica según la normativa de tránsito y no debe confundirse al momento de adelantarse.

¿Qué significa cuando un camión pone el guiño izquierdo?

La Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 establece expresamente qué significa esta indicación. Según el artículo 42, inciso f, cuando el vehículo que circula adelante coloca la luz de giro izquierda está advirtiendo sobre la inconveniencia de adelantarse.

Por lo tanto, si un automovilista circula detrás de un camión y observa que esté activa el indicador izquierdo, no debe interpretarlo como una invitación para pasarlo. Puede existir un vehículo aproximándose en sentido contrario, una curva, una cima u otra condición que impida realizar la maniobra de manera segura.

Este punto resulta especialmente importante porque todavía persiste entre algunos conductores la interpretación contraria: creer que el camionero enciende esa luz para indicar que el camino está despejado. Confundir ambas situaciones puede llevar al automovilista a ingresar al carril contrario cuando las condiciones no son adecuadas.

Mantener una distancia prudente detrás de un vehículo pesado permite tener mayor visibilidad antes de iniciar una maniobra.

¿Cómo realizar un sobrepaso de manera segura en la ruta?

Más allá de cualquier señal realizada por otro conductor, la responsabilidad de comprobar que existen condiciones seguras para adelantarse recae sobre quien ejecuta la maniobra.

La normativa establece que, antes de iniciar un sobrepaso, el conductor debe verificar que el carril izquierdo permanezca libre a una distancia suficiente y que ningún vehículo que circule detrás haya comenzado a pasarlo.

También debe contar con visibilidad adecuada y evitar la maniobra al aproximarse a una curva, puente, encrucijada, cima u otro sector peligroso.

Curvas, rotondas, cruces y otros sectores con visibilidad reducida requieren extremar las precauciones al circular.

Además, el adelantamiento debe efectuarse por la izquierda y completarse con rapidez para regresar al carril correspondiente sin interferir en la circulación del vehículo sobrepasado.

En el caso de los camiones, mantener una distancia prudente antes de intentar pasarlos también es fundamental. Circular demasiado cerca de la parte trasera del vehículo pesado disminuye el campo visual y dificulta comprobar si se aproxima tránsito desde el sentido contrario.

Por eso, ante cualquier duda, lo más seguro es esperar hasta contar con suficiente visibilidad, espacio y un sector habilitado para realizar el sobrepaso. Una señal luminosa nunca reemplaza las comprobaciones que debe efectuar el propio conductor antes de iniciar la maniobra.